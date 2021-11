Unas horas antes de la muerte de Octavio Ocaña, su hermana Ana Leticia celebraba su titulación

Ana Leticia Ocaña, una de las hermanas gemelas del actor Octavio Ocaña, estaba disfrutando el día más feliz de su vida, cuando de un momento a otro, esa felicidad fue empañada por una terrible noticia, su hermano, el querido "Benito Rivers" de la serie "Vecinos", había muerto.

En el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, contó que el 27 de octubre de 2021 tuvo la que sería su última conversación con su hermano Octavio Ocaña. Ese día cumplía 28 años de edad.

"Él me marca, me dice: 'aunque no siempre hablemos, siempre estoy para ti, te amo, feliz cumpleaños', y él fallece el 29 (de octubre)", manifestó Ana Leticia Ocaña.

Precisamente el pasado viernes 29 de octubre Ana Leticia celebraba un gran logro, haberse titulado como Licenciada en Administración. "Ese día creí que había sido el día más feliz de mi vida, porque me titulé y para mí, había sido el mejor día de mi vida".

Estaba en casa de su abuela materna cuando recibió una llamada telefónica de su mamá, la señora Ana Lucía Ocaña, para informarle que su hermano Octavio había fallecido.

Me marca mi mamá, me lo dice, yo no lo podía creer, le pedí que me pasara a mi papá y cuando mi papá me lo confirma, para mí fue desgarrador.

Ante esto la hermana de Octavio Ocaña comenzó "a pegar de gritos en casa de mi abuelita, obviamente sin prevenir que mi abuelita ya es una persona grande y también siente feo de verme así, no pensé en eso en ese momento, fue horrible".

La felicidad de Ana Leticia, unas horas antes de la muerte de su hermano Octavio Ocaña

Aquel viernes 29 de octubre de 2021, luego de recibir su aprobación para su título universitario como Licenciada en Administración, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la joven publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de este momento del que suponía, era el mejor día de su vida.

"Hoy se culmina un sueño que mi corazón tanto anhelaba, pasar mi examen profesional para poder titularme, llegué con toda la actitud y le pedí la suficiente sabiduría a Dios para alcanzar esta meta", manifestó Ana Leticia.

Estuvo acompañada de su abuelita materna, quien "estaba echándome porras, viendo a su nieta exponer y luchar por su título".

Cuando el jurado le notificó que había aprobado su examen, corrió a abrazar a su abuela y llorando le dijo: "aquí está tu licenciada, gracias por todo tu apoyo, por formarme, porque de tu casa salí convertida en una mujer echa y derecha, no me queda más que seguir adelante y con este hermoso papel, demostrar de que estoy hecha".

Unas horas después de haber logrado su titulación universitaria y realizar esta publicación en Instagram, su hermano Octavio Ocaña perdió la vida a consecuencia de un impacto de bala en la cabeza.

"Me duele el alma, nos vemos en la vida eterna mi niño, te amo", expresó Ana Leticia Ocaña en otra publicación en Instagram, ante la muerte de su hermano.