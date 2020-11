Unicornio sale de ¿Quién es la máscara?; Casandra Sánchez Navarro se ocultaba en el disfraz

México. El personaje de Unicornio salió este domingo 29 de noviembre de ¿Quién es la máscara?, el reality show que Miguel Ángel Fox produce para Televisa y que cada domingo emociona a las familias durantes su transmisión, y la actriz Casandra Sánchez Navarro es quien se encontraba oculta en el disfraz.

Tras quitarse el disfraz, Casandra Sánchez Navarro dijo que se sentía emocionada por su participación en el reality show más exitoso de la televisión mexicana en estos momentos y confesó también que se divirtió al dar las pistas para que los jueces descubrieran quién era Unicornio.

Esta noche se vivieron dos combates triples en ¿Quién es la máscara?; en el primero intervinieron Disco Ball, Unicornio y Mapache, quienes participaron con canciones como "Pégate", de Ricky Martin, "Yo soy tu amigo fiel", de Ricardo Murguía, y "Mis ojos lloran por ti", de Big Boy.

Y en el segundo combate intervinieron Zombie, Elefante y Oso Polar, mientras que como jueces en esta ocasión se contó con la prsencia de Galilea Montijo, Juanpa Zurita, Yuri, Consuelo Duval y Carlos Rivera.

Soy na persona que sabe agradecer lo que tengo, me he divertido mucho con este proyecto y me encantaron mis pistas porque hice desatinar a muchos, y sí, viví mucho en Estados Unidos pero ya paso más tiempo viviendo en México", mencionó Casandra, quien es hija de la actriz Mónica Sánchez-Navarro, sobrina del actor Rafael Sánchez-Navarro y nieta del actor de la Época de Oro del cine mexicano, Manolo Fábregas.