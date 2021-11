"Unidos por el amor por la música", inolvidable noche para BTS y ARMY en los American Music Awards

El Golden Maknae de BTS agregó que solo querían hacer feliz a las personas con su música y además, este premio "abre el comienzo de nuestro nuevo capítulo". V finalizó el discurso diciendo: "estoy profundamente conmovido por este premio, aprecio su amor, gracias ARMY, gracias AMAs. ¡Gracias, we purple you!".

Suga también hizo alusión a que hicieron su debut en la televisión estadounidense hace cuatro años en estos premios, "y no tenía idea de que podríamos recibir el Artista del año, todo es gracias a ARMY.

Por primera vez Bangtan fue nominado como Artista del año , una de las categorías más importantes de los AMAs. Estuvieron nominados junto a otros grandes de la industria musical: Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift y The Weeknd.

Bangtan Sonyeondan no solo obtuvo tres premios, sino también causaron gran sensación con los dos performances que llevaron a cabo en los America Music Awards. El primero fue junto a la banda británica Coldplay , donde 11 extraordinarios artistas y dos universos, se unieron en un mismo escenario, interpretando por primera vez en vivo "My Universe" .

Todo lo que queremos hacer es difundir amor, buenas vibras y energía a través de la música y la actuación, pero sin ustedes, ARMY, no podríamos haber hecho nada, muchas gracias.

Una vez más se demuestra que BTS son más que simples cantantes . Su música ha derribado las barreras o limitantes que la misma industria suele poner, son capaces de mover a las masas de manera positiva y aunque al principio no muchos creían en ellos, han logrado con creces por lo que tanto han luchado. Todo esto y más, quedó reflejado durante la ceremonia de premiación de los American Music Awards 2021 .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

