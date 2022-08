Universe muestre el valor inigualable de Wonho, un artista muy completo, con el tema "Don't hesitate"

Wonho la ha estado "rompiendo" en grande durante este 2022. En el primer bimestre, lanzó el single álbum "OBSESSION", con la canción principal "Eye on you" y el B-Side "Somebody". Unos meses después, dio a WENEE más buena música, al publicar su tercer EP "Facade", el cual incluye el exitoso tema "Crazy". Asimismo, llevó a cabo anteriormente su primer Fan Meeting, protagonizó el musical "Equal" y anunció su primer tour mundial.

El "Capitán Korea" ha adquirido gran madurez personal y artística desde su debut como solista. Ahora, ha complacido a WENEE con el lanzamiento de una nueva canción llamada "Don't hesitate", la cual tuvo su estreno exclusivo a través de la plataforma Universe. Posteriormente, el sencillo fue publicado en todas las plataformas digitales de música.

"Don't hesitate" es una canción bailable con el mensaje de avanzar sin titubeos, hacia un nuevo tiempo y espacio, a través del oscuro y lejano pasaje de la realidad.

Wonho, de 29 años de edad (su nombre verdadero es Lee Hoseok, originario de Anyang, en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur), participó en la escritura y composición de la letra, demostrando el espectro musical ampliado y la digestibilidad ilimitada del concepto.

Wonho vuelve a colaborar con Universe.

La introducción de la canción comienza con un emotivo sonido de guitarra; la melodía que armoniza con la dulce voz de Wonho, realza la atmósfera única que cruza la frontera entre la libertad y la soledad.

Además, la fantástica combinación del sonido de muestra creado con el sintetizador, el bajo y la voz del "Capitán Korea", que estalla en los ritmos de batería apilados y las partes del coro, maximiza el estado de ánimo enérgico y crea una intensa adicción.

Con respecto al audiovisual, que fue estrenado primero por Universe y luego en YouTube, muestra la sensualidad madura y la grandiosa actuación de Wonho, ex integrante de la boy band surcoreana MONSTA X. El MV contiene una historia sobre soñar con una carrera libre. A través de dos líneas de tiempo que van y vienen entre la realidad y la imaginación, proporciona un intenso contraste y atracción.

En un comunicado, Universe comentó al respecto: "en particular, se espera que el carisma sexy de Wonho, que se funde a la perfección con la atmósfera soñadora, atraiga a los fans de todo el mundo. Universe Music demostrará, una vez más, el valor inigualable de un artista con 'Don't hesitate', que contiene la interpretación única y el color musical único de Wonho".

Asimismo, sobre "Don't hesitate" se espera que "la canción irradie energía libre y brillante, al armonizar la poderosa línea de la melodía con la voz suave y dulce de Wonho".

¿Qué es Universe? Es una nueva plataforma de entretenimiento global, desarrollada por la compañía de juegos NCSOFT. Fue desarrollada para ser la plataforma de fandoms más grande del mundo, la cual permite a los usuarios, disfrutar de contenido exclusivo de una gran diversidad de estrellas del K-Pop.

Combina las últimas tecnologías de TI, como IA (Inteligencia Artificial) con el mejor entretenimiento, para brindar contenido nunca antes visto para los fanáticos del K-Pop. Además de Wonho, Universe ha colaborado con MONSTA X, Astro, Kang Daniel, (G)I-dle, Ateez, SF9, Cravity y muchos más.