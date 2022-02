"Uno de los orgullos más grandes", la linda reacción de Marco Antonio Solís, tras el debut de Alison

El lanzamiento de la canción "Hypothermia" dio inicio a la carrera solista de la cantante y compositora estadounidense Alison Solís, una de las talentosas hijas del cantautor mexicano Marco Antonio Solís, "El Buki", y la bella Cristy Solís. Hace unas semanas la joven artista quien se hace llamar Alisun, dio a conocer el tema antes mencionado, una balada en inglés con la que invita a toda persona que la escuche, ver más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos.

Alison Solís ha estado involucrada en cada detalle de su arte musical, desde la composición y producción de "Hypothermia" (y de otras canciones que lanzará en los próximos meses), hasta en la filmación del audiovisual y la elección de su nombre artístico.

A través de sus redes sociales, Marco Antonio Solís se mostró muy orgulloso de su hija Alison ante su debut como solista, quien lo ha dejado maravillado con su proyecto musical.

El aclamado cantautor y productor musical de 62 años de edad, originario de Ario de Rosales, estado de Michoacán, México, invitó a sus seguidores a apoyar a su hija y "a vivir la experiencia que este sencillo causa en todos aquellos que lo escuchan y ven".

Alison Solís da inicio a su carrera como cantante

En una entrevista con Debate, Alison Solís compartió que cuando su padre escuchó su canción debut y las otras que tiene preparadas, estaba muy emocionado y orgulloso.

"El Buki" sabía que Alisun estaba trabajando en su proyecto como cantante solista, sin embargo, no quería mostrarle nada a nadie, hasta que no estuviera 100 por ciento terminado. "Quería mantenerlo en secreto, ya cuando se la enseñé estaba súper feliz, emocionado de que yo haya elegido este camino".

No es una copia de nadie, no estoy tratando de seguir ningún camino que no es mi propio camino, me felicitó, me abrazó, súper contento.