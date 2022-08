"Uno, dos, tres..." Confirman segunda temporada del exitoso drama "Woo, una abogada extraordinaria"

Tras el arrasador éxito de la serie, Park Eun Bin comentó, "los espectadores le dieron más amor a Young Woo e interés de lo que esperaba, estoy sinceramente agradecida por ello. Me siento tan complacida y satisfecha de que haya tanta gente que acoja la historia de Young Woo".

Recordemos que el actor Kang Tae Oh, uno de los protagonistas, se enlistará próximamente al servicio militar obligatorio .

Asimismo, manifestó que planean desarrollar la segunda temporada sin cambios en el elenco . "Estamos en el proceso de ajustar los horarios de todos los miembros del elenco y el equipo de producción, esto supondrá un desafío importante. Mientras no haya cambios inesperados, el objetivo es mantener más del 90 por ciento de los mismos miembros como ahora. Por esta razón, tomará una cantidad considerable de tiempo coordinarlo, pero el plan para producir la temporada 2 no ha cambiado".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.