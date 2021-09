¡Uno no es suficiente! Lisa de BLACKPINK luce divina con otro atuendo el mexicano Jonathan Morales

Lisa, una de las integrantes del girl group BLACKPINK, recientemente llevó a cabo su debut como solista, con el lanzamiento de su primer single álbum "LALISA". Para esta etapa tan significativa para su carrera artística, la cantante y rapera tailandesa (cuyo nombre verdadero es Lalisa Manoban), confió en el diseñador mexicano Jonathan Morales y en la marca NO NAME STUDIO.

Para el MV de su canción principal "LALISA", usó espectaculares atuendos entre estos, un llamativo Blazer y falda, una pieza de archivo de la colección Redo de NO NAME, diseñado por Jonathan Morales.

Y como uno no es ninguno, la hermosa y talentosa cantante de 24 años de edad y originaria de la Provincia de Buri Ram, Tailandia, volvió a usar otro diseño de Jonathan Morales. Lisa se encuentra promocionando su debut como solista, llevando a cabo entrevistas y performances en diversos programas de televisión y plataformas de streaming.

En el show "Out Now unlimited" de Naver Now, Lalisa usó un Body Tartan Lace de la colección 09 de NO NAME STUDIOS; cabe resaltar que con esta colección, la marca mexicana hizo una colaboración con la conocida marca de muñecas Bratz.

Lisa de BLACKPINK, hermosa y divina con su vestuario de Jonathan Morales.

Azahel Marmolejo, Relaciones Públicas de NO NAME, compartió con Debate que desde enero pasado llevó a cabo el contacto con el equipo de YG Entertainment, agencia surcoreana que lanzó y representa a BLACKPINK.

Nos pidieron algunas piezas y se enviaron a Corea del Sur, entre ellas el Blazer y la falda que utilizó (Lisa) en su video.

Sobre el segundo atuendo del diseñador mexicano Jonathan Morales que la Idol usó en "Out Now unlimited", Azahel Marmolejo comentó que esta "pieza con la que sale aquí, fue enviada junto con otras más el 9 de agosto y pues nos comentaron que les encantaron". Asimismo nos dio a conocer: "aún hay más looks por salir".

Lisa lanzó su primer single álbum en solitario "LALISA", título en honor a su nombre de nacimiento. La canción principal es una pegajosa pista de hip hop con un riff de metal audaz y un ritmo dinámico; la rapera expresó que a través de su álbum, quería mostrar su lado más genial:

Quería mostrarme, Lalisa, exactamente como soy, por eso terminé usando este título.

Su primer álbum en solitario también incluye el B-Side "Money", una canción de hip hop que todos pueden disfrutar, "tan pronto como lo escuché, realmente quise ser yo quien lo cantara".

Leer más: El diseñador mexicano Jonathan Morales, forma parte del debut como solista de Lisa de BLACKPINK