"Uno no viene a competir al mundo": Danna Paola desea colaborar con más mujeres

Ante múltiples rivalidades que se le ha creado con otras artistas del medio del entretenimiento, Danna Paola considera que hoy en día las mujeres deben colaborar más en lugar de competir.

La cantante Danna Paola señaló que hoy en día deberían haber más colaboraciones entre artistas femeninas, pues observa que existen más de ellas entre cantantes masculinos. Con esto, añade que en un futuro espera poder llegar a trabajar con más mujeres, pues expresó no ver la necesidad de competir con ellas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y es que la cantante durante toda su carrera ha sido objeto de comparaciones con otras artistas del medio musical y de la actuación, algo que está buscando dejar atrás al apoyar la carrera de más mujeres.

Leer más: Danna Paola estaría preparando nueva música después de "K.O."

Danna Paola se encuentra gozando de un gran éxito, pues con su nuevo álbum ‘K.O.’ ha logrado buenas críticas y ha arrasado en número de reproducciones en plataformas digitales.

Aún con eso, Danna Paola se mostró cansada de ser comparada con otras famosas, que es algo que la ha perseguido desde sus inicios hasta el día de hoy.

Hace poco el rechazo de Christian Nodal a hacer un dueto con la cantante de ‘Sodio’ le ha traído comparaciones con la novia del sonorense, Belinda, con quien desde hace mucho se le ha comparado al ser dos de las más grandes exponentes del pop latino.

Así mismo, con su compañera de reparto en 'Élite', Ester Expósito, también ha llegado a ser puesta como, a pesar de que las dos tienen una gran amistad desde que se conocieron en los sets de grabación.

Ante esto, Danna Paola comentó que en en la industria del entretenimiento no llegó a competir con sus compañeras, sino al contrario, busca en un futuro trabajar con más de ellas.

Esto lo dijo en una entrevista en el programa ‘Ventaneando’, donde se le preguntó acerca de la unión que hoy en día se ve entre mujeres en la música, algo que anteriormente no se veía mucho al ser opacada por las rivalidades y comparaciones.

Danna Paola dijo que aunque hoy se da más a menudo, debería haber todavía más unión entre mujeres. Asimismo, mencionó que algo que le llama la atención es que los artistas masculinos colaboran más entre ellos que cantantes femeninas.

“Debería de ser así. Yo creo que es muy importante saber que hoy en día en esta industria yo veo muchas más colaboraciones de hombres que con mujeres”, dijo. “Uno no viene a competir al mundo, yo creo que se trata justo de compartir, y en este caso yo, como artista, me gusta compartir el arte, y me gustaría seguir colaborando con muchas más mujeres”.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Danna Paola mencionó que ella no cuenta con muchas amigas hoy en día, pero las que tiene son mujeres a quienes admira mucho.

“Yo no soy de tener tampoco muchas amigas, y las pocas que tengo son mujeres valiosas que admiro, que son mujeres que me aportan algo bueno en mi vida, como mi principal motor que es mi madre y mi hermana”.

Danna Paola y su incursión a Hollywood

Como muchos famosos lo han logrado, Danna Paola también siente el deseo de algún día llegar a tener su debut en Hollywood, aunque declaró que es algo que se toma con mucha calma y sin prisas.

Leer más: Danna Paola presume tatuaje misterioso en su espalda y le vale miles de halagos

Luego del éxito mundial en la serie española ‘Élite’ y de algunos roles de doblaje al español en películas animadas, como la reciente 'Raya y el último dragón' para Disney, Danna Paola mencionó que ha hecho casting para más películas.

“Es algo que, no me ambiciono tampoco, porque voy como que a un paso siempre, y trato de construir toda mi carrera a raíz de lo que vaya sintiendo, a lo que me vaya generando emoción (...) No tengo prisa”.