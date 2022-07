"Uno quiere dar escarmiento, no matar", hermano de Mónica Dossetti explica por qué quiso asfixiarla

Desde hace varios años, Mónica Dossetti se alejó de las telenovelas mexicanas, luego de haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que afecta el cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central).

Desde hace unos días, el nombre de la ex actriz, de 56 años de edad, ha acaparado los titulares de la prensa de espectáculos, pero no por su regreso al medio del espectáculo, sino por una agresión física que sufrió por parte de su hermano José Dossetti.

En redes sociales se difundió un video donde se muestra el momento cuando José, durante una discusión, intenta asfixiar a su hermana Mónica Dossetti. "¡Yo también me quiero morir!", expresó el director y productor de televisión, mientras la ex actriz de telenovelas como "El premio mayor" o "Hasta el fin del mundo", trata de defenderse.

En un encuentro con unos reporteros a su salida de una audiencia, en la que se ratificaron las medidas de protección hacia Mónica, José Dossetti explicó sus motivos para haber agredido físicamente a su hermana.

Señaló que desde 14 años cuida a su hermana debido a la esclerosis múltiple que padece y que la vida del cuidador, es tan "jodida" como la del enfermo.

"Uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida como la del enfermo, porque amo a mi hermana, la cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó, la vida que tengo y lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones".

Con respecto al video que se filtró en redes sociales, el cual dejó en evidencia la agresión hacia su hermana, José Dossetti manifestó que su intensión solamente era darle un escarmiento a Mónica.

Yo mismo me detuve porque al final uno quiere dar escarmiento, no matar a nadie, solamente esas lecciones que a veces nos dan las mamás a golpes, algo así me sucedió.