Unos vestidos supuestamente robados, el motivo de la ruptura amistosa entre Verónica Castro y Mitzy

El diseñador de modas mexicano Jorge García Cárdenas, mejor conocido como Mitzy, "el diseñador de las estrellas", es amigo de muchas celebridades como Maribel Guardia, Mariana Seoane, María Victoria, Thalía (él diseñó su vestido de novia para su boda con Tommy Mottola), Aracely Arámbula, Niurka y muchas más.

Otras de las reconocidas celebridades con quien mantuvo una amistad durante 50 años, fue con la actriz de cine, teatro y televisión Verónica Castro. Sin embargo, de acuerdo con el diseñador, ambos están distanciados desde hace un tiempo por culpa de su representante y por un malentendido con unos vestidos.

En un encuentro que tuvo con unos reporteros de espectáculos, Mitzy manifestó que su relación con la protagonista de telenovelas como "Rosa salvaje", "Los ricos también lloran" y varias más, "se cortó, según ella, para siempre". Ante esto, "el diseñador de las estrellas" respeta la decisión de la también cantante y conductora de televisión, quien actualmente tiene 69 años de edad.

"Respeto su decisión, aunque yo sé que no es de ella, es de su representante que no nos quiso ver ni en pintura, nos alejó, dijo: 'lárguense de aquí, no los quiero'".

De acuerdo con Mitzy, tiempo atrás hubo un problema con unos vestidos que Verónica Castro le había dado para que los vendiera. Al parecer, la mamá del cantante Cristian Castro (fruto de su relación amorosa con el comediante Manuel "El Loco" Valdés), piensa que él se los robó.

Esos vestidos yo los tengo, no le he robado nada, no soy ratero, pero no es Verónica, es quien está detrás de Vero, sé quién es.

El diseñador de 66 años de edad y originario del municipio de La Huacana, estado de Michoacán, México, hizo especial énfasis en que una persona que trabaja con la histrionisa, es la encargada de alejar a sus amistades. "Es la que nos alejó a todos, yo fui el primero que salí volando, luego Alfredo Palacios, salimos volando de ahí, pero allá ella".

Asimismo, Mitzy dejó muy en claro que no buscará un acercamiento con la protagonista de la primera temporada de "La Casa de las Flores", pues ella dejó muy marcado el punto final de su amistad.

Leer más: Verónica Castro no puede ver ni en pintura a su hermana Betty tras la muerte de su madre

"Sería yo malagradecido si dijera yo que no (me hace falta), porque lo que voy a tener por siempre es agradecimiento a Verónica Castro, porque empezamos hace muchos años juntos, ella fue la que me dio la oportunidad, me dio la fama porque todas las noches me mencionaba (en su programa Mala Noche… ¡No!): 'y que Mitzy, Mitzy', con la Doña (María Félix), con todos".