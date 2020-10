¡Ups! Gomita posa con atrevido top y la tela la traiciona; sus fans no se lo perdonan

México.- Todos sabemos que Gomita es una mujer muy segura de sí misma y por esto no teme a mostrar su cuerpo sin ninguna censura en las redes sociales, pero esta vez fue diferente, pues, aunque posó cubierta, fue la tela de su top lo que la traicionó.

Araceli Ordaz, como realmente se llama la expayasita, posó muy sonriente en una fotografía que compartió en Instagram, mientras vestía un top en color azul de manga larga, accesorios dorados y una coleta, pero sin darse cuenta la tela de esta prenda dejó ver algo más, resulta que sus pechos se marcaron demasiado y todos lo notaron.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Me gusta tu cuerpo cuando con gana la boca me miras", escribió Gomita en la fotografía que recaudó más de 29 mil me gustas y cientos de comentarios, donde todos le comentaron que sus pezones se notaban demasiado, pero ella, como de costumbre, ignoró los malos comentarios y decidió hacer otra publicación, esta totalmente diferente a la que le valió algunas críticas, dejando en claro que dejó de lado lo que le dijeron.

Como que hace un poco de frío", "Creo que se le fue y compartió esa fotografía sin edición", "Gomita que buenos faros... los de abajo", "Traía las luces altas", "que asco que comparta este tipo de contenido, no like gomita", "Muy buena foto, pero te faltó la edición porque se te ven marcados los pechos", fueron algunos de los comentarios que le hicieron a Gomita en su reciente fotografía.

El accidente de Gomita le costó varias críticas. Foto: Instagram

Pero esto no fue todo, muchos seguidores de Gomita también dijeron que parecía que se había hecho algo en el rostro, pues "la ven más tosca y diferente", señalando que seguramente se habría hecho algún retoque estético facial para lucir mejor, pero no le funcionó. Recordemos que este tema ha sido una polémica que ha acompañado a la joven a lo largo de su carrera.

Desde que Gomita incursionó en el medio del entretenimiento los ojos se han centrado en ella y los arreglos que comenzó a hacerse una vez comenzó a ganar una buena cantidad de dinero al ser una de las conductoras y comediantes del extinto programa Sabadazzo!, donde compartía créditos con Laura G, Cecilia Galliano y Omar Chaparro.

Sin embargo, ella ha seguido fiel a todo lo que quiere lograr para verse mejor que nunca y ha ignorado todo lo que le dicen en las redes sociales. Hasta el día de hoy, algunas de las cirugías que se sabe que Gomita se ha hecho para lucir mejor son aumento de busto, glúteos, liposucción, rinoplastía, bichetomía, botox y diferentes rellenos faciales.

Recientemente, Gomita se dejó ver en un increíble atuendo veraniego compuesto por un diminuto bikini en colores claros y encima prendas de red que dejaban al descubierto su figura y las críticas no tardaron en llegar, pues todos aseguraron que había perdido su figura, pero ella ignoró los comentarios y lanzó una fuerte indirecta.

Con la intención de callar a todos los que estaban hablando de ella y su cuerpo, compartió otra fotografía en la que luce fenomenal, con un abdomen marcado, piernas torneadas, glúteos de acero y un escote envidiable, con lo que demostró que todo lo que estaban diciendo es mentira y ella sigue luciendo espectacular.

También con la intención de celebrar su cumpleaños número 26, el pasado 10 de septiembre, se dejó ver de lo más hermosa, con un atrevido vestido que no dejó nada a la imaginación. La joven compartió una sesión temática con sus fanáticos y recibió miles de halagos por su belleza y curvilínea figura.

Así festejó Gomita su cumpleaños número 26. Foto: Instagram

Araceli lució un escultural cuerpo en las fotografías, donde posó con un vestido color café con transparencias con las que dejaba al descubierto sus atributos y sin pena alguna posó de lo más feliz con un fondo lleno de globos que dejaban en claro que le había dado la bienvenida a los 26 en una celebración que denominó como #Gomifest.