"Usa mi nombre para ser famoso", Livia Brito sobre denuncia contra su novio por supuesto secuestro

El stylist Enrique Hernández acudió antes las autoridades correspondientes, para levantar una denuncia en contra de Mariano Martínez, novio de la actriz de telenovelas Livia Brito, por supuesto secuestro. En una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, contó todos los detalles de lo que supuestamente sucedió.

"Nadie merece vivir con miedo y es por eso que hoy quiero alzar mi voz. Te pido que me escuches y me apoyes a qué esto llegue a las personas correctas, porque de verdad ya no sé que más hacer para sentirme a salvo", expresó en sus redes sociales Enrique Hernández, quien se dedica al fashion style, imagen y estética.

Al respecto, la actriz cubana Livia Brito manifestó en un video que publicó en las stories de su cuenta en Instagram, no conocer a esta persona y nunca ha trabajado con él.

"Estoy haciendo este video porque están saliendo una serie de entrevistas, una serie de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando, justamente voy a comenzar a checar qué está sucediendo".

De acuerdo con la protagonista de la telenovela "Mujer de nadie", el estilista Enrique Hernández solamente está usando su nombre para conseguir fama.

"Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama, no es mi stylist, nunca lo contrate, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por Instagram, nunca crucé palabra con él ni en las redes sociales ni en vivo, no sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando".

Livia Brito, de 35 años de edad, mencionó que hacía del conocimiento público que Enrique Hernández, estaba mintiendo al decir que fue contratado para ser su stylist, "no fue contratado por mí ni por nadie cercano a mí, usar el nombre de una persona pública para hacer esta clase de declaraciones y mentir para generar contenido y tener pantalla es un delito".

Asimismo, la también modelo, pidió a los medios de comunicación no involucrarla este problema, "y que dejen de mencionarme en este caso donde no tengo absolutamente nada que ver".