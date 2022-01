Usando bañador blanco y mostrando su cuerpo de tentación, Maribel Guardia recibe el 2022 en Acapulco

Luciendo como la diosa que es y derrochando belleza, Maribel Guardia recibió el 2022 en Acapulco, estado de Guerrero, México, uno de sus lugares favoritos para vacacionar. La actriz de 62 años de edad dio la bienvenida al año nuevo usando un diminuto traje de baño color blanco, mostrando a sus seguidores ese cuerpazo de tentación que posee.

Desde las playas de este paradisíaco sitio, ubicado en la costa del pacífico mexicano, la también cantante originaria de Costa Rica, mandó mediante redes sociales sus mejores deseos a sus fans. "Feliz año nuevo", expresó la mamá del cantautor Julián Figueroa, anhelando que el 2022 "venga lleno de bendiciones, de salud, amor, de sabiduría, de consciencia".

Que Dios los guarde en la palma de su mano a ustedes y todos los que aman.

Asimismo, Maribel Guardia compartió el bello ocaso que estaba disfrutando en Acapulco, "atardecer del primer día del año 2022, gracias Dios por el regalo de la vida".

Sus seguidores quedaron maravillados, por lo cual recibió muchos halagos: "mujer divina", "todo un vino", "preciosísima, que sea un año muy bendecido también para ti, me encantas, me motivas y me inspiras", "luces bellísima", "wow, que chulada de bombón, espectacular cuerpazo, linda Maribel", "no sé si apreciar la belleza tuya o la del atardecer, pero definitivamente tu belleza opaca cualquier paisaje" y varios más.

Cabe mencionar que antes de publicar las imágenes antes mencionadas, la esposa del abogado costarricense Marco Chacón, quien además de ser su representante, es especialista en derecho del entretenimiento y propiedad intelectual, había posteado una fotografía posando como toda una sirena a orillas de la playa.

En sus plataformas digitales difundió una foto modelando un bañador en tono azul marino y posando semi acostada ante la cámara; simplemente espectacular. "Para este 2022 te deseo tanta salud como agua tiene el mar, feliz año nuevo, Dios nos acompañe en esta nueva aventura", manifestó.

Maribel Guardia como toda una sirena en las playas de Acapulco, Guerrero.

Por otra parte, pese a quien le pese, Maribel del Rocío Fernández García es una de las mujeres más hermosas del ambiente artístico en nuestro país. Sin embargo, a través de redes sociales hay personas que se refieren a ella como "vieja".

Leer más: ¡Bienvenido 2022! Belinda, Danna Paola, Eiza González y más famosos reciben el Año Nuevo

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, externó no darle importancia a esos comentarios y que no era monedita de oro para caerles bien a todos.

"Que digan lo que les dé la gana, viejos los cerros y reverdecen, como me ves, te verás... si te va bien".