Usuaria desata la furia de Ana Gabriel al llamarla "egoísta" por dar amor a sus mascotas y negarlo a los niños

México. Una usuaria de Facebook molesta a la cantante Ana Gabriel con un comentario alusivo a sus mascotas, luego de que la sinaloense publicara una imagen suya al lado de ellas y las llamara "mis hijas".

Ana Gabriel comparte en la citada red social una fotografía y escribe que está feliz porque sus perritas Mía y Jazz ya cumplieron 13 años de vida, lo que la hace feliz, pero la usuaria Maricel López le escribe: "sal un poco de tu egoísmo".

"Con tanto niño pasando hambre y necesidad de amor, por qué no le regalas un poquito de tu amor a niños que lo nesesitan, si un día sales a las calles ya verás tu la realidad de nuestro mundo, sal un poco de tu egoísmo."

Y tras leer el comentario de Maricel, Ana Gabriel reacciona de inmediato y le hace ver que no puede juzgar por lo que no sabe de ella y lamenta que a personas como a ella no se les pueda dar gusto.

Foto: captura de pantalla Facebook

"Yo no necesito estar diciendo lo que hago por los niños, porque no me gustaría que se tomara como promoción a mi carrera, pero a personas como tú nunca se les puede dar gusto. Aprende a detener tus palabras antes de acusar."

La cantautora de temas como Mar y arena y Simplemente amigos, originaria de Guamúchil, Sinaloa, México, también cuestiona a dicha persona públicamente si ella cuida "de esos niños".

"Hablas de egoísmo, pero el egoísmo no solo está en no ayudar, EGOÍSMO ES CRITICAR SIN PUEBAS", le refiere.

Leer más: Roberto Palazuelos revela que enfrentará "fuertes intereses" como candidato a gobernador de Quintana Roo

Miles de comentarios provocaron el señalamiento de la usuaria, quien al parecer no es fan de Ana Gabriel, y la mayoría están enfocados a apoyar a la cantante; en ellos le piden que no haga caso de lo que expresan personas como Maricel, que son muy negativas.