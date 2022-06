Usuario de redes sociales atacan a la youtuber YosStop por mostrar su apoyo al actor Johnny Depp

Tras su tweet en apoyo a Johnny Depp, usuarios de redes sociales criticaron a la youtuber . "¿Difamación? A ti nadie te difamó, hay videos de lo que hiciste. Tuviste derecho a un juicio y gracias al trato especial que te dieron, hasta la fiscalía intervino en tu caso", "pensé que habías cambiado, pero no, árbol que nace torcido, jamás se endereza", "O sea que sigues sin admitir que cometiste un delito. ¿Quieres cárcel de nuevo?", y muchos comentarios más.

No le aplaudo sus errores, sin embargo, me alegro que por fin llegó a su fin este tema, la real justicia a veces tarda años.

YosStop se mantuvo al pendiente de la transmisión del veredicto del juicio Johnny Depp Vs. Amber Heard.

A lo largo de las seis semanas que duró el juicio de Johnny Depp Vs. Amber Heard , se dieron testimonios espeluznantes, sobre el breve y volátil matrimonio de las estrellas de Hollywood. La tarde de este miércoles, luego de la deliberación del jurado, una juez dio a conocer el veredicto.

La youtuber mexicana Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop , ha recibido muchas críticas por manifestar su apoyo al actor estadounidense Johnny Depp y por celebrar su triunfo, en su demanda en contra de su ex esposa, la actriz Amber Heard , en el llamado "juicio celebrity de la década", el cual no se trató de un juicio por violencia doméstica, sino por difamación.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

