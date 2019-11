Usuarios atacan a Maribel Guardia por uso excesivo de Photoshop

Una de las actividades que la guapísima Maribel Guardia realiza día con día es deleitar a sus 4.2 millones de seguidores con increíble fotografías en su cuenta oficial de Instagram, y aunque es costumbre de los usuarios de Internet halagar la inigualable belleza de la actriz, en esta ocasión se mostraron molestos y la criticaron por el uso excesivo de photoshop en una de sus fotografías.

La actriz costaricense decidió publicar una impactante fotografía para presumir uno de sus viajes a Perú, en la instantánea se ve a Maribel sentada encima de una piedra mientras a su lado se encuentra una llama y de fondo aparece un espectácular paisaje.

Todo marchaba bien con la imagen hasta que los cibernautas comenzaron a ponerle más atención y notaron que se trataba de un montaje hecho con photoshop por parte de Guardia, entonces los malos comentarios se desataron en contra de la artista.

Aunque desde un principio Maribel bromeó con el fotomontaje, usuarios de Internet no se percataron de que todo esto se trataba de una broma de parte de ella y la criticaron sin antes haber leído la descrición de la fotografía.

Al fin en #peru con una #bella #llama !!! Los #envidiosos dirán que es un foto montaje , pero la Llama gigantesca se acercó a mi , le puse pestañas postizas y posamos juntas para la foto. Lindo día para todos", escribió Maribel en el pie de la fotografía.

"Esto es un vil montaje", "Deverias de contratar a alguien que tenga Conocimiento al fotomontaje (photoshop) tu mano derecha parece desvabecerse", "me juras que no es fotoshop???", "pésima edicion, se ve que esta manipulada", "que mal que tengas que usar photoshop para presumir tus viajes maribel", "El 10 de diciembre del 2018 publicaste la foto que utilizaste para el FotoShop no entiendo para que si tú por tu trabajo puedes ir a donde tú lo desees", reclamaron usuarios de Internet.

Aunque hubo quienes no tomaron de la mejor manera la fotografía editada con photoshop, hubo usuarios que juguetearon con la cómica idea de la estrella, haciendo que la fotografía llegará hasta los 96 mil me gustas y se convirtiera en una de las fotografías con más me gustas en la cuenta de Maribel.

Pese a los malos comentarios, Maribel Guardia continúa siendo una de las famosas que más interactúa con sus fanáticos por medio de esta red social en donde publica divertidos videos y tiernas imágenes de su vida diaria.

A la edad de 60 años, Maribel luce un cuerpo impresionante, el cual mantiene en excelente estado por el duro trabajo que hace para ejercitarse y las rigurosas dietas que sigue día tras día, además, su belleza es una de las más elogiadas por el medio artístico y su carisma su sello único.