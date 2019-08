Usuarios atacan cruelmente a Adamari López por su peso

Adamari López se ha convertido en una de las figuras públicas más queridas, tanto de la televisión como de las redes sociales, sin embargo, La Chaparrita consentida del programa Un Nuevo Día, también ha sido duramente criticada supuestamente por tener sobrepeso.

Recientemente la página de Instagram del programa de Un Nuevo Día, compartió una imagen en la que aparece Adamaría al lado de los recién casados, a Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera. En la fotografía la consentida Chaparrita luce un vestido blanco con azul que llamó la atención de los usuarios, quienes dedicaron su tiempo para atacarla cruelmente.

Los usuarios le indicaron que tiene sobrepeso y que incluso no le quedará su vestido de novia.

“Seguramente Adamari está embarazada y no lo quiere decir, se le ve una panza muy grande”, “Niña, cada día más gorda, te ves tan mal al lado de los demás”, “Debes empezar a trabajar para bajar de peso, no puede ser que te vayas a casar y subas cada vez más”, se lee en los comentarios de la publicación.

Sin embargo, Adamari no solo recibió comentarios mal intencionados si no que hubo personas que apreciaron su belleza e incluso la defendieron a capa y espada.

“ Adamari es muy linda, chiquis es preciosa y tiene un cuerpo de envidia, ya quisieran muchas envidiosas y asiendo daños con sus comentarios dañino”. “ Qué pena leer tanto comentario de odio y negativo, no sorprende porque hay tanto bullying en las escuelas, si desde casa les enseñan. No soy fan de ellos, pero da tristeza leer como destrozan a una mujer por que según ustedes está gorda, les aseguro que tiene mejor figura que más de la mitad que la crítica. Me pregunto, si la tuvieran enfrente se lo dirían cara a cara o solo son valientes tras la pantalla”.