Usuarios de Disney Plus víctimas de la piratería

Disney dice que su nuevo servicio de transmisión Disney Plus no tiene una violación de seguridad, pero algunos usuarios han sido excluidos después de que los hackers intentaron ingresar a sus cuentas.

El sitio de noticias ZDNet encontró nombres de usuario y contraseñas de cuentas robadas que se venden por $ 3 en foros clandestinos de piratería. El servicio de transmisión de Disney cuesta $ 7 al mes o $ 70 al año.

Disney Plus llega cuando Disney y otras compañías de medios tradicionales buscan desviar los ingresos de suscripción que ahora se destinan a Netflix y otros gigantes de la transmisión.

Disney espera atraer a millones de suscriptores con su mezcla de películas y espectáculos de Marvel y Star Wars, películas animadas clásicas y nuevas series.

Ayudado por las promociones, incluido un año gratis para algunos clientes de Verizon, el nuevo servicio atrajo a 10 millones de suscriptores el día que se lanzó la semana pasada. La popularidad provocó algunas dificultades técnicas en los horarios de apertura. Esos problemas se han resuelto en gran medida.

Disney Plus. Foto: AP

Disney dice que no hay indicios de una violación de seguridad que comprometa las contraseñas. Dice que toma en serio la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios. Disney Plus no ha dicho cuántos suscriptores han tenido problemas de seguridad.

Es probable que los piratas informáticos hayan encontrado combinaciones de correo electrónico y contraseña reutilizadas por suscriptores de Disney Plus después de haber sido robadas previamente de otros servicios en línea.

Paul Rohmeyer, profesor del Instituto de Tecnología Stevens en Hoboken, Nueva Jersey, dijo que está sorprendido de que los servicios de transmisión aún no hayan implementado una mejor seguridad, como la autenticación multifactor, en la que los usuarios deben ingresar un código enviado como mensaje de texto o correo electrónico al iniciar sesión desde un nuevo dispositivo.

El código ayuda a garantizar que las personas que usan contraseñas robadas o las adivinen no puedan usar un servicio sin tener también acceso al teléfono o la cuenta de correo electrónico del usuario legítimo.

Rohmeyer dice que los servicios pueden dudar en implementar una seguridad más dura porque no quieren ser vistos como más inconvenientes que los competidores.

La autenticación multifactor es una opción para muchos servicios que no son de transmisión, incluidos Google, Facebook y Apple, pero la seguridad adicional debe estar activada. Disney Plus requiere códigos enviados por correo electrónico al cambiar las contraseñas de la cuenta, pero no los usa para iniciar sesión desde nuevos dispositivos.