Usuarios de Internet comienzan a creer en las teorías de Paty Navidad

México.- La actriz mexicana de telenovelas Paty Navidad ha estado generando polémica durante los últimos meses, principalmente con los temas de Covid-19, la presidencia de los Estados Unidos y hasta la tecnología 5G, lo que ha hecho que muchos usuarios de Internet se molesten con ella y comiencen a atacarla, sin embargo, recientemente han comenzado a cambiar de parecer.

Cada que la también cantante se pronuncia sobre alguno de estos temas sólo es cuestión de minutos para que la gente comience a hablar de ella, logrando volverse tendencia casi de forma inmediata y desatar una guerra en su contra, aunque por lo que ahora se ha vuelto tendencia en las últimas horas es porque la gente está comenzando a creer todo lo que dice y hasta se están mostrando arrepentidos de haberla atacado y hablado sobre ella en algún momento.

Resulta que los usuarios de Internet se están cuestionando si existe posibilidad alguna de que lo que la cantante y actriz originaria de Sinaloa podría tener algo de verdad y que de ser así, estarían dejando pasar la oportunidad de una fuerte advertencia pública de una figura famosa para evitar caer en lo que ella llama "manipulación humana".

Usuarios de Internet comienzan a creer en lo que dice Paty Navidad. Foto: Twitter

Recordemos que Paty Navidad se ha empeñado en "abrirles los ojos a las personas", utilizando su influencia y alcance como artista para informar sobre todos estos temas. En el pasado ha llegado a asegurar que la enfermedad del Covid-19 no existe y todo es un plan maestro del gobierno alrededor del mundo, para "poder controlar a los humanos".

Ahora que se ha terminado la vacuna para evitar este virus que comenzó en la Ciudad de Wuhan, China, a finales del año pasado, todos han recordado el momento en el que Paty aseguró que esto sería para inyectar chips especiales a los humanos y así convertirlos en esclavos de autoridades desconocidas.

Recientemente volvió a referirse al tema y dijo que "No hay diferencia entre las mascotas amarradas y encerradas, dóciles en lo que pedimos para que se ganen sus croquetas, a personas miedosas, obedientes a injusticias de gobiernos, como; no salir de sus casas, no visitar a sus familias, no abrazar, etc. Hombre-animal y viceversa".

Pero como de costumbre las críticas no se hicieron esperar y se le fueron con todo, a lo que ella no quiso quedarse con los brazos cruzados y aseguró que era inmune a insultos, difamaciones y hasta al virus. "Soy inmune a sus descalificaciones, insultos, difamaciones, virus, etc. Si intentan callarme no es porque diga mentiras, seguro algo de lo dicho les movió o les caló. No les temo, Dios está conmigo y me fortalece con fe y amor. De lo que abunda en el corazón, habla la boca", escribió en Twitter.

Y de inmediato sus seguidores comenzaron a responder a este mensaje, asegurando que todo lo que ha hecho es desinformar a la gente y generar histeria colectiva para todos. "Si te quieren callar es porque estás diciendo desinformación y generando una histeria colectiva la cual afecta de manera social a todos, ya que eres una figura ''publica'' desinformativa no lo digo solo yo lo dicen cientos de miles de mexicanos y muchas figuras públicas famosas", comentó un usuario.

En contraste, hubo quienes le externaron su apoyo a la actriz y aseguraron que todo lo que decía era verdad, aunque a muchos no les parezca. "Patricia, estoy y estamos contigo muchos, no estás sola Paty, tenlo eso siempre presente, Dios todopoderoso y hermanos y hermanas en Cristo, Bravo Patricia defendamos nuestra Fe q el Señor nos fortalece", le escribe otro usuario mostrándole su apoyo.

La actriz se ha mantenido muy activa en las redes sociales, tocando temas de importancia general y actual y a su vez generando gran polémica, pues aseguran que sólo está desinformando a las personas con sus comentarios y declaraciones sin tener fuentes científicas que respaldan lo que dice.