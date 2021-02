Usuarios de Twitter quieren pasar San Valentín con Scarlett Johansson y la vuelven tendencia

Usuarios de Twitter despertaron este sábado hablando acerca de Scarlett Johansson, con los deseos de que la actriz sea su Valentín este 14 de febrero, llegando a colocar su nombre en tendencias.

La actriz Scarlett Johansson es una de las más reconocidas en el medio del espectáculo, razón por la que usuarios en Twitter ha expresado los cautivados que están con su gran belleza, lo que llevó a la actriz a estar entre los temas más comentados del momento en la red social, solamente por ser ella.

Un día antes de San Valentín, internautas en Twitter llevaron el nombre de la actriz Scarlett Johansson a las tendencias mundiales del momento, a pesar de que de momento no haya declarado nada controvertido o haya anunciado un nuevo proyecto, ni su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel que muchos han esperado.

La razón por la que Scarlett Johansson se volvió viral en Twitter, es debido a que usuarios en la red sociales proclamaron su amor a la actriz, y expresan sus deseos de que esta sea su enamorada para este Día de San Valentín, que se celebra mañana 14 de febrero.

Y es que la actriz no solo cuenta con una gran carrera muy respetada dentro de Hollywood, con un número inmenso de películas en los que ha demostrado su gran talento para la actuación, sino que goza de ser una de las famosas más atractivas en el medio del entretenimiento, una de las muchas razones por la que es tan conocida a nivel mundial.

A pesar de que Scarlett Johansson no tiene una cuenta en Twitter, al menos pública para que todos la sigan, en la red social constantemente es muy comentada, pues sus fanáticos no dejan de recordarla en acción dentro de sus películas o en las múltiples portadas de revista donde luce sus mejores looks.

Esta vez, la actriz ha sido mencionada tantas veces que desde la mañana se ha mantenido en tendencias, dejando a algunos extrañados pero felices con la idea de ver más fotografías de la actriz dentro de la página.

Los comentarios son variados, aunque la mayoría de ellos son en referencia al Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, mientras que otros se han dedicado a recordar algunos momentos en la carrera de la bella actriz, entre sus películas y las sesiones de fotos en revistas en las que ha aparecido a través de los años.

Lo siento amigos, si pensaban que Scarlett Johansson les podría hacer caso para el 14 de febrero... Su corazón ya está ocupado, les dejo una foto de ayer: pic.twitter.com/jx2zCSMc41 — Alejo Valdivia (@AlexValdv) February 13, 2021

Scarlett Johansson al enterarse que no podré estar con ella este 14 de febrero. pic.twitter.com/wG14lgZPjh — IZTAPAÑERO® (@iztapanero) February 13, 2021 Raza no van a creer quien vino a mi trabajo



Scarlett Johansson pic.twitter.com/CPk6gLlwDg — Paco Aguilar (@Giovanni_Rdz) February 13, 2021 Pre San Valentín con mi Scarlett Johansson de ayer por la noche �������� pic.twitter.com/tdLBMyEFfL — Juan D' (@judediso) February 13, 2021

Actualmente, Scarlett Johansson ha también muy comentada por su papel de Viuda Negra o ‘Black Widow’ en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Meses antes de estrenarse la que será la película en solitario del personaje, Marvel y Disney han hecho su esfuerzo por hacer el esperado estreno en cines y no a través de la plataforma Disney+ donde se espera por la pandemia de Covid-19.

Asimismo, los fans de Marvel piden que a futuro la actriz sea incluida en alguna película de la franquicia, luego de darse a conocer que la actriz ya sería más la intérprete de Natasha Romanoff. Incluso, en Twitter, dentro de los miles de publicaciones que la llevaron a ser tendencias, también se hace referencia a su papel como Black Widow.

Siempre es buen momento para volver a recordar a Scarlett Johansson promocionando Black Widow para Entertainment Weekly ❤️��️ pic.twitter.com/FhcX7VhPwL — Marvel España ���� (@marvelespanaa) February 13, 2021

¿Por qué es tendencia Scarlett Johansson? No lo sé, sólo sé que es hermosa�� pic.twitter.com/20vCZTLAfK — Javier Tinoco��️⚡ (@JavierTinoco28) February 13, 2021

