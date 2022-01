Usuarios de redes sociales tunden a Héctor Sandarti por un comentario que hizo a Adamari López

Hasta el momento Héctor Sandarti no ha comentado sobre lo ocurrido con el mensaje que le escribió a su amiga y compañera de trabajo.

Asimismo, hubo personas que lo defendieron, manifestando haber entendido muy bien la intensión de sus palabras. "No hagas caso la gente siempre ve lo negativo, tú eres su amigo y ella es la única con derecho a decirte si le agradó o no tu comentario".

El también actor y cantante tuvo la intensión de halagar a Adamari López, sin embargo, su comentario no fue del agrado de varias personas: "y tú no te sigas poniendo viejo que te vas a morir, para que veas los que se siente un comentario fuera de lugar", escribió una usuaria de Instagram.

Al ver el reel antes mencionado, Héctor Sandarti hizo un comentario sobre la perdida de peso de Adamari : "amiga te vas a desaparecer, ya no bajes más, estás bella".

"¡A mover el esqueleto qué hay que divertirse!", expresó la ex esposa del cantante boricua Luis Fonsi. Cabe mencionar que este video de la mamá de Alaïa, tiene más de 143 mil likes.

En uno de sus recientes post en su cuenta de Instagram, Adamari López de 50 años de edad publicó un reel en el cual, aparece junto a un grupo de amigas bailando "Da ya think i'm sexy?", del cantante, compositor y productor británico de rock Rod Stewart. Con estas imágenes, la conductora del show "Hoy día" de la cadena hispana Telemundo, demostró una vez más estar en la mejor etapa de su vida.

El conocido conductor de televisión de origen guatemalteco Héctor Sandarti , de 53 años de edad, fue criticado por un comentario que le hizo a la actriz puertorriqueña Adamari López , ex pareja sentimental del bailarín español Toni Costa.

