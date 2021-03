Usuarios en Twitter exigen respeto a Shakira tras ser denigrada por aficionados del futbol

En redes sociales, fanáticos de Shakira se han enfurecido, y a través de una serie de publicaciones en Twitter exigen respeto para la cantante, al ser ‘denigrada’ por parte de aficionados al fútbol.

El esposo de la cantante colombiana, Gerard Piqué, es jugador en el equipo de fútbol español, el F.C. Barcelona. El equipo habría sufrido una derrota ante el París Saint-Germain durante la Champions League. Sin embargo, el enojo de los aficionados, lo habrían desquitado en contra de Shakira.

Esto provocó que fanáticos de la intérprete de ‘Me enamoré’ estallaran enfurecidos por las manifestaciones que consideraron ‘misóginas’ y ‘denigrantes’ al referirse a Shakira como una prostituta sin motivo aparente.

El enojo por parte de los usuarios en Twitter llevó a colocar entre las tendencias mundiales de la red social el hashtag #RespectShakira (Respeten a Shakira), que está plagado de publicaciones en defensa a la cantante.

No es la primera vez que los aficionados del Barza hacen comentarios alusivos a la cantante ante cualquier derrota del equipo de fútbol. Incluso cuando han resultado vencedores han mencionado a Shakira de manera despectiva, aseguran usuarios en la red social.

Pero esta ocasión las cosas fueron aún más lejos, pues los fanáticos de Shakira se encuentran cansados de la insistencia en tratar de manchar la imagen de la colombiana ganadora del Grammy anglosajón.

Luego del partido en que el PSG derrotó al Barza, los aficionados salieron a las calles a manifestar su descontento. Entre el tumulto de gente, se podían observar objetos alusivos a la cantante de manera señalada como irrespetuosa, como una muñeca inflable con cabello rubio con el nombre de la cantante escrito, así como piñatas que imitan el estilo de la barranquillera.

También un letrero llamó particular atención e indignó a los fanáticos, pues en este se leía en letras grandes la frase "Shakira a la Jonquera". Esto alude a un famoso burdel en España, insinuando que la cantante es una prostituta.

Incluso en los partidos donde juega el Barcelona, el nombre Shakira se ha encontrado presente en los grandes afiches y lonas que los asistentes cargan, con frases como “Shakira es de todos”, y “Antonio de la Rúa, contigo empezó todo”. Recordemos que Antonio de la Rúa se trata de un abogado y empresario con el que la colombiana llevó una relación mediática, y que inspiró muchos de los desgarradores éxitos de la cantante.

#RespectShakira

Por este tipo de mensajes en dónde fanáticos del fútbol denigran a la cantante colombiana solo por ser la esposa de Gerard Pique. pic.twitter.com/zCj4iiIeJy — ¿porque es tendencia? (@porquetndencia) March 8, 2021

hacen "chistes" sexuales sobre ella hasta cuando el equipo gana pic.twitter.com/KvkwEV8yAn — al⁴ | -R- IS COMING (@shakpinkscIown) March 8, 2021

Fanáticos de Shakira la defienden

Mediante el hashtag #RespectShakira se pueden encontrar los mensajes por parte de los fans de la intérprete de ‘Ojos así’, quienes piden que la respeten y dejen de denigrarla solo por ser pareja de Gerard Piqué.

“Y me dicen que el machismo ya pasó. Respeten a las mujeres. Shakira no merece eso”, “Desde hace años que recibe acoso por parte del mundo del fútbol, esto se tiene que acabar de una buena vez”, “Esto tiene nombre y se llama acoso. El que ella sea pareja de un futbolista no les da derecho de tratarla así y menos cuando estamos en el mes de la mujer”, “Las personas mediocres siempre buscan culpables, si sus equipos juegan mal, que se pongan a entrenar, no se pongan a echar culpas a alguien que nada tiene que ver en esas cosas”, se puede leer en Twitter.

Hasta el momento, ni Shakira ni Gerard Piqué se han pronunciado respecto a los comentarios hechos hacia la cantante, ni ante la existencia del hashtag que se volvió tendencia mundial.