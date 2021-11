Usuarios recuerdan cuando Galilea Montijo se portó grosera con Shanik Berman y la tunden en redes

México.- Puede que pasen los años, pero el público no olvida, como la ocasión que Galilea Montijo fue grosera con Shanik Berman durante una invitación que le hicieron a la periodista al programa matutino Hoy, hace más de 10 años.

Pese al paso del tiempo, usuarios de Internet han recordado cómo fue aquella pelea que quedó grabada durante el programa y se volvió tendencia. Por este motivo, en redes sociales tunden a "La Gali", por haber sido grosera con Berman.

Los comentarios al respecto no se han hecho esperar y en Twitter algunos llaman a la querida conductora "déspota", "grosera" y "poco profesional", pues por su actitud y comentarios no dejó que la periodista terminara su sección, ya que terminó saliendo muy molesta a media transmisión.

¿Cómo fue la pelea de Galilea Montijo y Shanik Berman?

Era el año 2010 cuando Shanik fue invitada a Hoy, transmisión en la que Galilea la interrumpió en diferentes ocasiones mientras hacía algunos comentarios sobre los famosos en su sección, lo que no le hizo ni un poco de gracia a la comunicadora.

La periodista hizo algunos comentarios sobre famosos como Mario Domm e Irán Castillo, cuando la conductora le cuestionó a detalle sobre aquel momento, interrumpiendo su sección en pleno programa en vivo.

Al no ser la única vez que Montijo le contestaba e interrumpía, Berman no aguantó más y se dejó ver muy molesta, preguntándole: "tú, ¿qué te traes?", dejando a los presentes asombrados ante su reacción.

"Bueno, es mi opinión, a parte, tú, ¿qué te traes desde que llegué? No te has dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, no me has dejado de decir cosas... yo estoy tratando de hacer mi trabajo... entonces vámonos, como dices, respetando", comentó molesta la también conductora.

Galilea Montijo de inmediato le contestó: "A, ¿quieres pintar rayita conmigo?" lo que desató la molesta de Shanik Berman y comentó de inmediato: "Este es tu programa chula, yo para qué te incómodo. Para que incomodo a la señorita... quédate con tu programa", como acto seguido se retiró del cuadro en el que estaba, donde también estaban Andrea Legarreta y Raúl Araiza.

Andrea Legarreta quiso arreglar el problema

Tras ver que Shanik se levantó para retirarse, Andrea se paró de inmediato y fue detrás de ella para calmarla. "No te vayas, te amamos con el alma. Andas hormonal, yo creo", le dijo la conductora del matutino y la terminó convenciendo.

Entonces aclaró que no andaba hormonal, como creyeron, sino que Galilea no la dejaba de molestar desde que había llegado, así que de nuevo prefirió retirarse del lugar y rompió en llanto. En aquel momento Carmen Armendáriz era la productora, así que terminó por consolarla y calmarla.

La discusión tuvo un final feliz, luego de que terminara el programa, Galilea Montijo salió detrás de Shanik Berman y le llevó un ramo de flores, acción que la misma periodista calificó como "una burla". Finalmente, todo parece haberse arreglado, ya que actualmente han trabajado juntas y se miran de lo más cómodas haciéndolo.