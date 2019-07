V comparte con el ARMY de BTS a sus fotógrafos favoritos

BTS tendrá unos meses de descanso luego de una intensa agenda de trabajo; cada uno de los Idols aprovechará este tiempo para visitar a sus familias, amigos, descansar y también trabajar en nueva música tanto solista como grupal. Kim Taehyung (mejor conocido como V) se relaja con otra de sus pasiones, ¡la fotografía!

Como el ARMY sabe Tae siempre lleva consigo su cámara fotográfica y varias imágenes que ha tomado las ha compartido con el fandom a través de redes sociales. Pero en esta ocasión V tuiteó una serie de fotos propiedad de varios fotógrafos a quienes admira.

Primero compartió en la cuenta de Twitter usada por los integrantes de BTS, un poco del trabajo artístico del fotógrafo independiente Hannes Becker, de origen alemán, quien se especializa en exteriores, aventuras y paisajes.

Lo que llamó mucho la atención, es que Hannes Becker tenía dos años sin tuitear y ante el gesto del integrante de BTS al compartir su exquisito trabajo, le agradeció a los 15 minutos de haber publicado sus fotos. Asimismo al recomendar V el trabajo fotográfico de Hannes, sus seguidores en redes sociales (sobre todo en Instagram) aumentaron considerablemente.

Momentos después Taehyung tuiteó fotos de Alex Strohl, fotógrafo y autor francés, residente en Whitefish, Montana. "Wow", expresó el cantante de BTS ante las imágenes de Alex.

Por último compartió con el ARMY el trabajo del fotógrafo británico-canadiense Callum Snape, famoso por sus fotos de paisajes naturales y fotografía de viajes. "Vida preciosa", manifestó el joven Idol en este tuit.

El ARMY no lo pensó dos veces y decidió compartir la pasión de Tae. A través del hashtag #photosforvante (que se volvió tendencia mundial), publicaron bellos retratos.

Por otra parte, hace unos días Kim Taehyung dio a conocer que padece de urticaria colinérgica, un tipo de urticaria causada por el aumento de la temperatura corporal. Fue en una publicación en BTS Weverse (la nueva comunidad global del fandom) donde Tae lo reveló.

V respondió a un comentario de una fan, quien le mandó un video al joven Idol donde mencionó que “hasta tu forma de rascar es linda”. El Idol no tardó en responder a este comentario, resaltando que no era cosa de risa ya que padece una enfermedad crónica que le provoca una molesta comezón y no le queda otra que rascarse para aliviar un poco el dolor. Tae expresó: "no, tengo alergia colinérgica. Me pica, pica".