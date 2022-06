V de BTS, Lisa de BLACKPINK y Park Bo Gum, se apoderan de la Semana de la Moda en París, Francia

El desfile de modas Celine Men's Summer 2023 , a cargo del diseñador francés Hedi Slimane , se llevó a cabo en el Palais de Tokyo , un Museo de Arte Moderno , situado en el 13 avenue du Président-Wilson, cerca del Trocadéro, en el distrito 16 de París, Francia. Los Idols usaron llamativos looks.

El pasado viernes, Park Bo Gum , Lisa y V , tomaron un vuelo privado desde Seúl, Corea del Sur, con destino a la capital francesa. Desde su arribo a la llamada "Ciudad del amor", fueron recibidos con gran entusiasmo por sus seguidores . Y no era para menos, pues no todos los días tres extraordinarias celebs están reunidas en un evento tan prestigioso como la Semana de la Moda de París .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.