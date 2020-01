V de BTS celebra triunfo de su amigo Choi Woo Shik en los SAG Awards

"Parasite" ha hecho historia; la película surcoreana dirigida por el cineasta Bong Joon Ho (quien también escribió la historia de la película y coescribió el guión con Han Jin-won), se ha convertido en la primera película en lengua extranjera en ganar el máximo galardón otorgado por el Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG Awards).

La comedia negra surcoreana, que por momentos juega con el terror, ha tenido un éxito sin precedentes en las ceremonias de premiación de Hollywood; la noche de este domingo el elenco de "Parasite" fue reconocido por encima de otros grupos de actores ampliamente establecidos en la industria, que participaron en películas como "The Irishman", "Once upon a time...in Hollywood" y "Bombshell".

La película tiene cinco protagonista, entre ellos el actor surcoreano Choi Woo Shik, amigo cercano de Kim Taehyung (mejor conocido como V) integrante de la banda global BTS. Choi Woo Shik estuvo en la ceremonia de premiación junto con Bong Joon Ho, Song Kang Ho, Lee Sun Gyun, Park So Dam y Lee Jung Eun, quienes recibieron una ovación de pie por parte de los actores presentes.

"Parasite", la película ganadora en los 26th. Premios SAG Awards. Foto: Chris Pizzello / AP

En Twitter Tae publicó dos videos junto a su amigo a manera de celebración por su triunfo en los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla. "Felicidades, Woo Shik, por el SAG Award", expresó V.

우식씨 SAG 상 축하해 pic.twitter.com/KO6sRElRTb — 방탄소년단 (@BTS_twt) January 20, 2020

En un segundo video compartido en la cuenta de Twitter usada por los chicos de BTS, el Idol comentó:

Es difícil creer que esta persona es esa en la ceremonia de premios.

믿어지지가 않네요 이분이 그 시상식에서 그분이라는게 pic.twitter.com/FQmgpjQ1gT — 방탄소년단 (@BTS_twt) January 20, 2020

Cabe mencionar que los videos fueron grabados en un encuentro del cantante y actor en Los Ángeles, California.

V de BTS, Choi Woo Shi, Park Seo Joon, Peakboy y Park Hyung Sik (quien actualmente realiza su servicio militar son parte de un grupo de amigos que se hace llamar "equipo Wooga"; frecuentemente comparten fotos de sus salidas juntos. Así como Tae, ellos tres también felicitaron a su amigo Choi Woo Shi.