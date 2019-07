V de BTS confiesa al ARMY padecer urticaria colinérgica

Pobresito ya me aventé toda la Biblia sobre la Urticaria colinérgica.

Con razón se ah visto a Tae hacer más ejercicio.

Cuidate mucho Yeobo, trata de no estresarte, come tus frutas y verduras, has tus ejercicios según el médico te diga y cuidate mucho de comer chucherías Yeobo. pic.twitter.com/82F7QJ5bRL