V de BTS da positivo a Covid-19, permanece aislado en casa; ARMY y Jimin le mandan mucho amor

"Amamos a los soulmate que no necesitan mucho, para mostrar apoyo y amor el uno por el otro", expresó una ARMY en Twitter, con respecto a la publicación de Jiminie.

En el comunicado, Big Hit mencionó que el pasado fin de semana el joven Idol estuvo en contacto con otros integrantes de Bangtan , "pero todos llevaban una mascarilla y no hubo contacto cercano, ninguno de los miembros de BTS, excepto V, presenta síntomas y todos recibieron resultados negativos de las autopruebas preventivas".

El ARMY de BTS , hizo tendencia en Twitter los hashtag #GetWellSoonTaehyung, Tete, "#GetWellSoonV" y We love you Taehyung, a través de los cuales han enviado muchos mensajes llenos de amor y apoyo para V .

La agencia que representa a BTS , compartió que Tae completó dos rondas de vacunas contra el Covid-19 , "y no presenta ningún síntoma extraordinario aparte de fiebre leve y dolor de garganta". El vocalista de Bangtan Sonyeondan, se encuentra en tratamiento en su casa, "a la espera de más indicaciones de las autoridades sanitarias".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

