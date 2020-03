V de BTS deleita oídos y corazones con su nueva canción Sweet Night

V de BTS anteriormente hizo suspirar al ARMY con sus canciones como solista "Scenery" y "Winter Bear". En esta ocasión no ha sido la excepción; Tae lanzó su nueva canción en solitario "Sweet Night" que forma parte de la 12ª banda sonora del drama "Itaewon Class" donde participa su entrañable amigo Park Seo Joon.

La melosa voz de V entra por tus oídos, te hace sentir muchas emociones y finalmente se alojará en tu corazón. "Sweet Night" es una canción pop indie (completamente en inglés) con sonidos de guitarra acústica y de violín. Fue compuesta, escrita, producida por el integrante de BTS. La balada de bajo tempo se basa en sentimientos conflictivos de amor y esperanza perdidos. Aunque presenta letras objetivamente desgarradoras, la composición suave de la canción es reconfortante, lo que la convierte en la pista perfecta no para ahuyentar el blues, sino para abrazarlo como parte de su crecimiento.

"Sweet Night", que presenta una cálida melodía del artista de voz profunda, fue lanzada cuando la serie de televisión "Itaewon Class" (disponible en la plataforma Netflix), entra en sus últimas semanas. La letra de la canción de V refleja a la perfección las emociones del protagonista masculino del drama Park Sae Roy, personaje interpretado por el actor surcoreano Park Seo Joon. Netflix da esta breve sinopsis del drama basado en un webtoon del mismo nombre, "en un colorido vecindario de Seúl, un ex convicto y sus amigos luchan contra un poderoso enemigo para hacer realidad sus ambiciosos sueños para su bar callejero".

Kim Taehyung habló sobre su historia con el webtoon original "Itaewon Class" y cómo se sintió al poder participar en el OST del drama.

"Leí el webtoon original antes de ver el drama y recuerdo que disfruté leyéndolo, al mismo tiempo que aprendí algunas lecciones de vida de la historia. El personaje de Park Sae Roy particularmente me dejó una profunda impresión y realmente me gustó, así que estoy realmente emocionado de que un amigo cercano (Park Seo Joon), a quien realmente aprecio, esté interpretando el papel de Park Sae Roy".

Estoy agradecido de poder participar en un drama tan grandioso con una canción mía, compuesta por mí mismo, espero que le muestren mucho amor.

¿Qué dice la letra de "Sweet Night", compuesta por V de BTS?

"En mi almohada no llego a estar cansado, compartiendo mi frágil verdad, que todavía espero que la puerta esté abierta porque la ventana se abrió una vez contigo y conmigo, ahora mi 'para siempre' se está derrumbando, me pregunto si me querrías ahora.

¿Cómo podría saberlo? un día me despertaba sintiéndome más, pero ya había llegado a la orilla, supongo que éramos barcos en la noche.

Éramos barcos en la noche, me pregunto, ¿eres mi mejor amigo?, siento como un río corriendo por mi mente, quiero preguntarte si todo esto está solo en mi cabeza, mi corazón late con fuerza esta noche.

Me pregunto si tú eres demasiado buena para ser real y estaría bien si yo acerque tu cuerpo al mío.

Por otra parte, tras el lanzamiento "Sweet Night" de V encabezó la lista de las mejores canciones de iTunes en 77 países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Italia, Brasil, Rusia, Portugal, Bélgica, Indonesia, Dinamarca, Argentina, Australia y muchos más.

Este es el segundo mayor número de N ° 1 en la lista de las mejores canciones de iTunes por un artista solista coreano, tras "Gangnam Style" de Psy, canción que llegó a lo más alto de las listas en 86 países. El integrante de BTS se ha convertido en el segundo artista solista coreano en encabezar la lista de las mejores canciones de iTunes en el Reino Unido tras Psy y "Sweet Night", es la primera banda sonora de drama coreano en encabezar la lista de las mejores canciones de iTunes en los Estados Unidos y el Reino Unido.