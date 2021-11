V de BTS parte del OST de "Our beloved summer", con Choi Woo Shik, miembro del Wooga Squad

Gran furor hay entre el ARMY al darse a conocer que V de BTS, lanzará una nueva canción en solitario, la cual formará parte del OST del K-Drama "Our beloved summer", una historia de romance y comedia de la SBS, protagonizada por el actor surcoreano Choi Woo Shik, quien además es integrante del Wooga Squad, el famoso grupo de amigos del cantante.

De acuerdo con varios expertos de la industria del entretenimiento en Corea del Sur, Kim Taehyung, mejor conocido como V (miembro de Bangtan Sonyeondan), fue elegido como uno de los artistas que deleitarán con sus voces la banda sonora del drama "Our beloved summer"; cabe mencionar que en Latinoamérica la serie se llama "Aquel año nuestro".

Hasta el momento se desconocen detalles sobre la canción que interpretará el también actor, compositor, modelo y bailarín de 25 años de edad, originario de Seo-gu, distrito de Daegu, Corea del Sur. Pero no nos queda la menor duda que será exquisita, como los demás temas en solitario que ha lanzado anteriormente.

"Our beloved summer" se estrenará el 6 de diciembre a través del canal de la televisión SBS, así como en la plataforma de streaming Netflix México. Son 16 capítulos en total y se transmitirán dos cada semana.

¿De qué trata el drama "Our beloved summer", donde V de BTS participará en el OST?

Se trata de una comedia romántica que refleja los complicados sentimientos de una pareja que rompió diciendo: "fue una época horrible contigo, no volvamos a vernos". Sin embargo, el destino es impredecible.

Años después de filmar un documental en la escuela que se volvió viral, se ven obligados a estar juntos de nuevo frente a una cámara. Luego de este reencuentro...¿en verdad no querrán volverse a ver?

"Our beloved summer" o "Aquel año nuestro", es protagonizada por Choi Woo Shik, quien interpreta a Choi Woong, y por la actriz surcoreana Kim Da-mi, con el personaje de Kuk Yeon-soo.

Por otra parte, cabe mencionar que es la tercera ocasión que el integrante de Bangtan, participa en la banda sonora de un K-Drama. Hace unos años grabó "It's definitely you" a dueto con Jin, también miembro de BTS; esta canción forma parte del OST del drama histórico "Hwarang: The Poet Warrior Youth", en el que además actuó junto a su amigo Park Seo Joon, también parte del Wooga Squad.

Tiempo después Tae lanzó la canción solista "Sweet Night", tema principal del OST de "Itaewon Class", serie también protagonizada por Park Seo Joon.

¡Prepárense para el stream ARMY, que se viene otra obra de arte musical de V!