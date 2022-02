V de BTS recuperado del Covid-19 y se prepara para "BTS Permission to Dance On Stage - Seoul"

"BTS Permission to Dance On Stage - Seoul" se llevará a cabo el 10, 12 y 13 de marzo de este año. "Un show para que BTS y ARMY bailen juntos", mencionó Big Hit en un comunicado.

Así ha reaccionado el ARMY ante esta buena noticia: "este usuario está llorando de la felicidad, porque Kim Taehyung pudo vencer el Covid y está mejor", "mi nene ya está bien y eso me hace feliz", "V está recuperado del Covid y soy la persona más feliz del mundo mundial", "estamos felices por su recuperación" y muchos mensajes más.

V no mostró ningún síntoma en particular durante su cuarentena. Tenía un poco de fiebre cuando comenzó el tratamiento en casa, pero desde entonces se ha recuperado por completo.

El martes de la semana pasada, Kim Taehyung fue a un hospital al tener un leve dolor de garganta. Al realizarse una prueba PCR, fue diagnosticado con Covid-19 . Big Hit mencionó que el intérprete de temas como "Winter bear", "Sweet night" o "Christmas tree", completó dos rondas de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, y no tenía ningún síntoma extraordinario aparte de una fiebre leve y dolor de garganta .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.