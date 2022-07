V de BTS y el Wooga Squad, contarán la historia de su primer encuentro en In the SOOP: Friendcation

HYBE dio a conocer el segundo teaser de "In the SOOP: Friendcation", reality show protagonizado el Wooga Squad, el fantástico escuadrón de mejores amigos integrado por el rapero Peakboy, el cantante V de BTS y los actores Park Hyung Sik, Choi Woo Shik y Park Seo Joon, quienes desde hace unos años mantienen una muy buena hermandad.

De acuerdo con el nuevo adelanto de este spin-off de "In the SOOP", producido por HYBE y que anteriormente protagonizaron BTS y SEVENTEEN, este viaje, que reúne a los cinco miembros del Wooga Squad, fue organizado por Kim Taehyung, mejor conocido como V.

Al inicio del teaser, los amigos se reúnen para coordinar los detalles del viaje que emprendieron: "entonces, no estaba planeado, ¿verdad?", preguntó Peakboy, a lo que el integrante de Bangtan Sonyeondan les dice a todos, "confíen en mí".

Se había especulado que "In the SOOP: Friendcation" se filmó en la Isla de Jeju, sin embargo, se ha confirmado que el Wooga Squad pasó estos días de vacaciones en Goseong, un condado en la Provincia de Gangwon, Corea del Sur. Y lo que no podrá faltar, es la diversión.

En el segundo teaser oficial, vemos a Choi Woo Shik, Park Seo Joon, V de BTS, Peakboy y Park Hyung Sik en altamar pescando, patinando sobre hielo y pasándola de maravilla en una piscina.

El estreno de "In the SOOP: Friendcation" se llevará a cabo el 22 de julio en el canal de televisión surcoreano JTBC y un par de horas después, estará disponible en la plataforma de streaming Disney+.

Cabe mencionar que, por el momento, el reality show con el Wooga Squad, estará disponible en Disney+ en varias regiones de Asia. Consta de cuatro capítulos y cada uno de estos, será transmitido los viernes. Se desconocen cuando será estrenado en Latinoamérica.

Una de las grandes sorpresas de "In the SOOP: Friendcation", es que el Wooga Squad contará la historia de su primer encuentro, el cual dio pie al surgimiento de su grandiosa amistad.

"Si no hubiéramos jugado a ese juego, no nos habríamos conocido", expresó el actor surcoreano Choi Woo Shik. "No, seguro que nos habríamos conocido de otra manera", le responde el cantante y también actor Park Hyung Sik, haciendo referencia a que ya estaban destinados a ser mejores amigos. "En verdad, nunca preguntamos esto (la verdadera historia sobre su amistad)".

El actor Park Seo Joon agrega: "me gusta mucho hablar sobre estas cosas". Sin duda alguna, esta historia es muy esperada por los miles de seguidores de cada uno de ellos.

Por otra parte, además de "In the SOOP: Friendcation", HYBE dio a conocer que lanzará en Disney+ dos contenidos más: "BTS: Permission to Dance on Stage - LA", un filme sobre el concierto en vivo del grupo en el estadio SoFi, en Los Ángeles, California, Estados Unidos en noviembre de 2021, con una resolución 4K, y la serie documental "BTS Monuments: Beyond the Star", que mostrará la cronológica de la historia de la banda desde su debut en 2013.