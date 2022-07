V de BTS y sus amigos del Wooga Squad, protagonizan emocionante poster de In the SOOP: Friendcation

No debió haber sido fácil, pero los cinco integrantes del Wooga Squad, pudieron coordinar sus respectivas agendas de trabajo, empacaron sus maletas y emprendieron una nueva aventura, la cual será compartida con sus miles de seguidores a través del reality show "In the SOOP: Friendcation", un spin-off de "In the SOOP", producido por HYBE y anteriormente, protagonizado por las agrupaciones BTS y SEVENTEEN.

El famoso grupo de amigos, que se hace llamar Wooga Squad, está conformado por Park Hyung Sik, Peakboy, Choi Woo Shik, V de BTS y Park Seo Joon.

El estreno de "In the SOOP: Friendcation" se llevará a cabo el próximo viernes 22 de julio a través del canal de televisión JTBC y de Disney+, plataforma de streaming propiedad de The Walt Disney Company. Por ahora, se desconoce cuándo estará disponible en Latinoamérica.

A poco más de una semana del estreno de este programa estelarizado por el Wooga Squad, fue lanzado el segundo poster oficial de "In the SOOP: Friendcation", donde vemos a Choi Woo Shik, V de BTS, Peakboy, Park Hyung Sik y Park Seo Joon, posando ante la cámara y teniendo de fondo el océano. Al parecer, este spin-off fue filmado en la Isla de Jeju, Corea del Sur.

Segundo poster oficial de "In the SOOP: Friendcation".

El reality show tendrá solo cuatro capítulos y serán transmitidos los días viernes. "Sigo sin creer que se nos viene diversión y vacaciones de estos cinco juntos, me encanta, ya lo quiero ver, son tan lindos", expresó una fan en Twitter.

Cabe mencionar que cada integrante del Wooga Squad tiene una grandiosa trayectoria artística. El actor Choi Woo Shik ha protagonizado películas como "Estación Zombie", "Tiempo de caza", la galardonada "Parásitos" del cineasta surcoreano Bong Joon-ho y otras más. Así como los K-Dramas "The duo" o "Aquel año nuestro".

Choi Woo Shik.

Kim Taehyung, mejor conocido como V, forma parte de BTS, una de las mejores agrupaciones musicales de todos los tiempos. Además de ser vocalista y bailarín de esta boyband, ha compuesto varios temas como solista y conquistado a sus fans con su melosa voz. Debutó como actor en el 2016, en el drama histórico "Hwarang: The Poet Warrior Youth".

Kwon Sung-hwan, mejor conocido como Peakboy, ha desarrollado una carrera como rapero, cantante, compositor y productor discográfico.

V de BTS y Peakboy.

Park Hyung Sik forma parte de la boy band ZE:A y de su sub unidad ZE:A Five. A la par, ha actuado en los dramas como "She Was Pretty", "Hwarang: The Poet Warrior Youth", "Happiness" y "Soundtrack #1"; también en películas, como conductor de televisión y en obras musicales.

Park Seo Joon ha protagonizado series como "Hwarang: The Poet Warrior Youth", "¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?" e "Itaewon Class". Tuvo un cameo especial en "Parásitos", compartiendo escena con su amigo Choi Woo Shik.

Park Hyung Sik y Park Seo Joon

Por otra parte, además de "In the SOOP: Friendcation", HYBE lanzará a través de Disney+ dos contenidos más.

"BTS: Permission to Dance On Stage - LA", un filme sobre el concierto en vivo del grupo en el estadio SoFi, en Los Ángeles, California, Estados Unidos en noviembre de 2021, con una resolución 4K, y la serie documental "BTS Monuments: Beyond the Star", que mostrará la cronológica de la historia de la banda desde su debut en 2013.