V y J Hope lanzan canción con Zara Larsson para BTS WORLD

BTS ha dado a conocer una nueva canción que formará parte del soundtrack del juego interactivo "BTS WORLD" que será lanzado a nivel mundial (excepto en China) el próximo 26 de junio. Se trata del tema "A Brand New Day (un nuevo día)" cantado por la sub-unidad conformada por V y J Hope, en colaboración con la artista sueca Zara Larsson.

De acuerco con un comunicado de prensa oficial de Netmarble (empresa responsable del juego interactivo de BTS), "A Brand New Day" es una pista electrónica de hip hop producida por el británico Mura Masa.

En esta nueva canción J Hope, Taehyung y Zara Larsson animan a los oyentes a luchar contra sus miedos y perseguir sus sueños, esperando un nuevo día. En la pista también se puede escuchar el instrumento musical coreano tradicional daegeum.

En sus redes sociales Zara Larsson manifestó: "Dios mío, recuerdo cuando tuve que mentir en una entrevista cuando me preguntaron si me iba a realizar una colaboración, porque no quería echar a perder el secreto".

Una chica sueca con dos chicos de Corea y un productor del Reino Unido, es realmente el mundo BTS.

"Ahora por fin puedo contarles sobre esto, gracias BTS y Mura Masa, honrada de ser parte de esto, los amo", manifestó.

¿Quién es Zara Larsson?

La cantautora Zara Maria Larsson (su nombre real y originaria de Solna, Suecia), alcanzó la fama en su país natal después de la publicación en 2013 de "Uncover", que fue todo un éxito en la lista de sencillos y logró excelentes ventas, al igual que su álbum debut lanzado un año más tarde.

Logró reconocimiento internacional en 2015, cuando publicó "Lush Life" y "Never Forget You", que ingresaron entre las diez primeras posiciones en la mayoría de las listas de éxitos en Europa y Oceanía.

Cabe señalar que antes del lanzamiento de "BTS WORLD" será dada a conocer una canción más de la banda sonora, misma que estará a cargo de Suga y RM. Hasta el momento se desconoce con quien será la colaboración.

La semana pasada fue estrenado el tema "Dream Glow" con Jin, Jimin y Jungkook, en colaboración con la artista británica Charli XCX, una canción sobre cómo las personas pueden lograr su deseo y felicidad si siguen sus sueños.

BTS WORLD se lanzará en todo el mundo el 26 de junio (excepto China) para dispositivos iOS y Android. La preinscripción está actualmente abierta en btsw.netmarble.com. BTS World es gratis para descargar y jugar.

BTS WORLD (desarrollado por la compañía coreana de juegos Netmarble en colaboración con Bangtan), es un juego interactivo que cuenta con simulaciones basadas en historias que permiten a los jugadores ver 10 mil nuevas fotos y 100 videoclips exclusivos, mientras interactúan virtualmente con los integrantes de la boy band.

La historia hace que los jugadores regresen antes del debut de la banda para perseguir el rol de managers de los chicos, con el objetivo final de fomentar que Bangtan se convierta en superestrellas. Anteriormente se llevó a cabo un reclutamiento virtual de managers para BTS, causando gran furor entre el ARMY.

De igual forma el sitio web de BTS WORLD tiene un segmento titulado “FROM BTS” con una característica especial que permite a los jugadores recibir una “llamada” de los Idols, así como un mini-juego en la pestaña “BTS WORLD”.