V y Jin le dan su lugar a Suga durante la conferencia de prensa de BTS, por su nuevo álbum "BE"

Como todo el ARMY sabe, Suga estará ausente por un tiempo de todas las actividades de BTS, ya que está en rehabilitación y recuperación tras la cirugía a la que se sometió debido a un desgarre en su hombro izquierdo. El rapero, productor y compositor de Bangtan no formará parte la promoción del nuevo comeback de la boy band surcoreana. Durante la conferencia de prensa que los Idols llevaron a cabo unas horas antes del lanzamiento de su nuevo álbum "BE", en verdad se sintió la ausencia de Min Yoongi.

Durante la sesión de fotos ante decenas de periodistas que estuvieron en el lugar, V y Jin le mostraron a todos los presentes y a todas las personas que los estaban viendo desde sus hogares, que aunque Suga no estaba físicamente, su lugar en la banda permanece intacto. Kim Taehyung y Kim Seokjin simularon estar abrazando a Yoongi, una acción que enterneció el corazón del fandom.

Foto: Lee Jin-man / AP y EFE

Cabe mencionar que el ARMY le envió muchos mensajes de amor a "Agust D". Un medio de comunicación coreano título en su artículo sobre esta acción de los chicos así, "BTS V: éste es el lugar de Suga hyung". Como era de esperarse, el ingenio de las fans de "Los chicos a prueba de balas", no se hizo esperar y en Weverse publicaron muchos edits de Suga "en la conferencia de prensa" junto a sus amigos de BTS.

Pero no solo el ARMY de BTS, los Idols también lo hicieron. En su cuenta de Twitter oficial publicaron una fotografía después de su encuentro con la prensa de Corea del Sur, donde RM sostiene una imagen de Suga.

BTS hizo que de una u otra manera, Suga estuviera presente. Foto: Twitter @bts_bighit

El rapero ha tenido problemas de salud relacionados con su hombre desde el 2012, luego de lesionarse en un accidente antes de su debut con Bangtan Sonyeondan En el 2013 los médicos le diagnosticaron dislocación de hombro. Los dolores en su hombro continuaron hasta que en 2019 se le diagnosticó un desgarro del labrum posterior del hombro izquierdo, lo que significa que el cartílago alrededor de la articulación de este hombro de Suga, estaba desgarrado. Desde entonces seguía recibiendo diversos tratamientos para evitar que su lesión afectara sus actividades personales y artísticas. Min Yoongi ha sufrido durante mucho tiempo una amplia variedad de síntomas, incluida la incapacidad de levantar los brazos en alto y ataques repentinos de dolor.

"No puedo seguir viviendo así", confiesa Suga al ARMY

Luego de que fuera lanzado el álbum "BE" y el nuevo MV "Life goes on", Suga llevó a cabo una transmisión en VLIVE, para compartir con sus fans cómo sigue de salud.

Ha mejorado mucho (su hombro), casi no duele en absoluto ahora y el dolor ha bajado mucho. Los primeros tres días después de la cirugía fueron realmente dolorosos, no pude dormir bien, ahora duermo bien y no hay grandes problemas.

El productor musical de 27 años de edad, contó cómo tomó la decisión de someterse a dicha intervención quirúrgica: "al principio pensé que era solo una secuela del accidente, pero a medida que pasaba el tiempo, empeoraba. No quería operarme, pero hubo un momento en el que me decidí. Estaba filmando un comercial y no podía sostener la lata de sidra de 500 ml en mi mano izquierda, dolía demasiado. Pensé: 'no puedo seguir viviendo así'. Hice mucho ejercicio a principios del año pasado, mi hombro estaba tan mal que probé pilates y varios otros tratamientos de ejercicios. Estaba bien cuando no tenía conciertos, pero empeoraba cuando los tenía, lo pensé mucho antes de tomar la decisión".

Sobre su proceso de recuperación, Suga manifestó que "los días son tan largos, creo que la gente tiene que trabajar. Normalmente tengo actividades programadas todos los días, ahora me despierto y me pregunto qué debo hacer y cómo debo pasar el día para que se sienta que vale la pena, pienso en cosas como esta". Actualmente está estudiando inglés y trabajando en música.

Del nuevo álbum, "BE", en el que estuvo trabajando con los demás integrantes de BTS, mencionó que en lugar de canciones con mucho impacto, eligieron canciones más tranquilas que pueden ser escuchadas durante mucho tiempo". Suga mandó este mensaje al ARMY: