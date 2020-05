V y Jungkook regalan al ARMY de BTS un fabuloso momento TaeKook

Cuando el ARMY de BTS se recuperaba tras el video que Jungkook publicó el pasado fin de semana, donde cantaba el tema "Never not" de Lauv, el fandom "estalló" en euforia por una transmisión en V LIVE que llevaron a cabo V y Kookie, además, luego de una larga espera el TaeKook publicó una selca en Twitter que sin duda alguna, en estos momentos es el fondo de pantalla de los celulares de millones de fans de BTS.

El TaeKook es uno de los ships más populares de BTS e incluso, muchas fans de la boy band aseguran que entre Tae y Kookie hay más que una amistad. La sesión de V LIVE que tuvieron fue titulada "práctica de hacer flores de clavel para el Día de los Padres". El 8 de mayo se celebra el Día de los Padres en Corea del Sur y hoy 5 de mayo se celebra el Día de los niños en aquel país asiático; para esta tradición del clavel, precisamente, son los niños quienes hacen este presente para sus padres.

Tradicionalmente se regala un clavel, se coloca en el lado izquierdo del pecho y se asocia al amor, admiración y aprecio. En Corea del Sur se suele regalar tres colores de claveles conforme la ocasión:

Rojo cuando se tiene a los dos padres.

Rosa cuando solo se tiene a uno de ellos.

Blanco cuando ambos padres han fallecido.

"Por supuesto, los claveles del Día de los Padres deben hacerse también en el Día de los Niños", comentó TaeKook en la descripción de la selca que hizo llorar de emoción al ARMY. Cabe mencionar que V comentó en la transmisión en vivo, que él y Jungkook no se toman fotos juntos muy a menudo, por lo que la ocasión lo ameritaba...¡y el ARMY lo agradece mucho!

어버이날 카네이션은 역시 어린이날에 만들어야! pic.twitter.com/rbWKmL3e9H — 방탄소년단 (@BTS_twt) May 5, 2020

Taehyung y Jungkook no solo hicieron manualidades, sino también interacturaron con el fandom al leer varios de los comentarios; uno de los momentos más especiales fue cuando ambos cantaron "Never not" de Lauv, canción con la que el Golden Maknae de BTS colapsó Twitter el pasado fin de semana. Y no podemos dejar de mencionar cuando V expresó: "TaeKook forever", a lo que Kookie respondió: "forever".

Estas fueron algunas de las reacciones del ARMY, ante este inolvidable momento TaeKook:

el taekook solo merece cosas lindas y buenas, es una amistad muy real y sincera, una relación que lleva creciendo y fortaleciéndose desde trainees, son dos miembros de bangtan que se aman y se ayudan a superar las situaciones duras, ellos solo merecen amorpic.twitter.com/dlOY6nKGe3 — taekook forever (@taegisace) May 5, 2020

Debido a la cantidad de personas conectadas en el V LIVE del TaeKook, la transmisión se cayó y ante esto, los cantantes de BTS tuvieron que hacer una nueva sesión:

