VIDEO Actriz colombiana sobrevive al terremoto en CDMX

Ciudad de México. - La actriz colombiana, Juliana Galvis, fue víctima del fuerte sismo de 7.1 grados que sacudió México, y recurrió a las redes sociales para informar que se encontraba bien, con golpes, pero al final bien.

En su cuenta de Instagram, Galvis se ve con golpes, moretones y un poco de sangre en su rostro, de igual forma menciona que “a todos los que me han escrito no puedo gastarme la pila, no sabemos que vaya a seguir pasando, esperemos que nada. Tuve algunas heridas en las piernas”.

Estamos bien! yo tengo heridas leves, pero agatha, pedro y mi mamá están bien. estoy tratando de llegar a la casa. La ciudad está hecha un caos! Recen por nosotros Una publicación compartida por Juliana Galvis (@julianagalvisv) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 12:44 PDT

“¡Estamos bien! yo tengo heridas leves, pero Agatha, Pedro y mi mamá están bien. Estoy tratando de llegar a la casa. ¡La ciudad está hecha un caos!”, aseguró la actriz en una leyenda que acompañaba la publicación.

Por otro lado, la Cancillería colombiana aseguró en un comunicado que "Nuestro Consulado en Ciudad de México, que mantiene contacto con las autoridades del país centroamericano para actuar de manera oportuna en caso de afectación a connacionales, activó sus canales de atención para asistir posibles emergencias de colombianos y se encuentra atento a cualquier solicitud".

#ColombianosEnMéxico líneas exclusivas para emergencias de nuestro Consulado:

Desde MEX llame al 018001233242 o al móvil (044) 55-2845-3988 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) 20 de septiembre de 2017

La Cancillería ha puesto a disposición teléfonos para aquellos afectados o quienes necesiten algún tipo de asistencia en redes sociales como Twitter y Facebook.

Juliana Galvis empezó su carrera en la televisión como presentadora de un canal regional cuando aún era una niña. En el 2003 participó en el reality de Noticias Uno que buscaba una presentadora de farándula, ocupando el tercer lugar; y ese mismo año debutó como actriz en la telenovela Me amarás bajo la lluvia con el personaje antagónico de Valentina Rincón. Desde entonces ha participado en distintas producciones a nivel nacional e internacional. En este momento reside en México y es una de las estrellas colombianas con mayor proyección.

Respira, suelta y vuelve a empezar... Una publicación compartida por Juliana Galvis (@julianagalvisv) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 8:32 PDT