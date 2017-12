VIDEO: Famosa modelo es rechazada en Enamorándonos

Cada día surgen más escándalos en el programa de TV Azteca, Enamorándonos, hace un par de días la emisión producida por Magda Rodríguez y conducida por Carmen Muñoz llamó la atención.

Y es que desde que Bruno y Magaly decidieron romper su noviazgo cuando se pretendían casar, Magaly no ha dejado de insistir y va todos los días con la esperanza de recuperar al hombre dominicano.

Me encanta esta pareja ! Ojalá y recapaciten pocas veces he visto tanto amor !! #brunomagali @andy_escalona @fredocasinni @bruno_matias_c @magaly_chavezoficial Una publicación compartida por Magda Rodriguez (@magdaproducer) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 9:23 PST

Hablando de Bruno, este recibió a una voluptuosa mujer como flechada, al verla todos se quedaron con la boca abierta, pues se trata de Tracy Saenz, la modelo que apareció en el famoso video de Gerardo Ortiz, Fuiste Mía.

Tracy con Gerardo. Foto: Instagram

Que tus sueños sean más grandes que tus miedos ✨. • Stylist @jukajukajuka Makeup @pakohdelgado Hair @fredgarcia19 Photo @carlosmdlfoto #fineandzipomanagement @joeles6 Una publicación compartida por Tracy Saenz (@tracysaenzoficial) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 6:10 PDT

Cuando llegó al programa, parece que la mujer no sabía en dónde estaba, pues al hacerle unas preguntas, ella no sabía dónde estaba su amoroso Bruno, esto dio a entender que la chica no sabía a lo que iba.

Ambos jóvenes se fueron de cita, pero al día siguiente cuando le preguntaron a Bruno si quería otra cita con ella, él respondió que no.

Bruno: Me parece una chica muy bonita y muy guapa, pero no tenemos el mismo tema de conversación, además cuando venga una amorosa por mi, la verdad es que quiero que sea para mi y que no ande coqueteando con los demás, la vi coqueteando con uno de mis compañeros y eso no me gustó.

Tracey: No te preocupes, cuando platicamos me di cuenta que eres muy frío, Magaly te lo regalo.

Magaly: Mi amor desde ahí estás mal, las personas no se regalan, ya se sabía que es mío, su corazón y el mío están unidos.

¿Gomita engaña a novio con integrante de Enamorándonos?

Hace unos cuantos días Aracely Ordaz, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Gomita confirmó su romance con el joven actor llamado David Ortega. Todo quedó al descubierto gracias a la publicación de la Revista Nueva.

Pues una que no puede salir con nadie ? Aclarado el tema ok si ? Una publicación compartida por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 5:08 PST

A ambos no les quedó más que confirmar que andan de novios y hasta Gomita no dudo ni un segundo en asistir a uno de los shows más esperados Sólo para mujeres, donde participa su pareja.

Pero ahora todo se torna en un nuevo escándalo para Aracely, pues en una emisión del programa Enamorándonos su hermano reveló algo que no se esperaba.

Nuevo video en mi canal en YOUTUBE , ya lo viste buenas noches mis niños Una publicación compartida por ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el 10 de Nov de 2017 a la(s) 5:41 PST

Durante la transmisión del programa su hermano Lapizito se atrevió a hacer unas fuertes declaraciones en torno a la vida amorosa de su escultural hermana.

Lapizito indicó ante las cámaras que su hermana estaría saliendo con “El Shulo”, todo esto se dio a conocer mientras “El Shulo” estaba en un portal.

“El Shulo” estaba en un portal con una joven de nombre Angélica, pero Lapizito se dio tiempo para sacar algunos trapitos al sol de la relación que mantienen el participante de Enamorándonos y su hermana Gomita. Incluso, el tono del payaso alcanzó el reclamo, pues indicó que si no le daba vergüenza salir con su hermana y buscar el amor en el programa.

De esta manera, lo que muchos pensaban que era sólo una amistad entre “El Shulo” y Gomita se ha revelado como algo más. Un romance que tal vez inició cuando Gomita debutó en teatro e invitó al participante del programa de TV Azteca.

Lapizito: "Ayer me enteré que fuiste a cenar con mi hermana"

Shulo: "Fuimos a la obra de teatro a apoyar a tu hermana"

Lapizito: "Fuiste a la obra, pero ¿por qué fuiste a cenar con ella?"

Shulo:"Después del teatro da hambre y nos fuimos a cenar"

Lapizito: "Deberías de tener un poco de pena, salir con mi hermana y venir a buscar el amor aquí"