VIDEO: Lo que hizo Alma Cero para que su mamá viviera

En los últimos días la actriz Alma Cero ha estado en el ojo del huracán y es que la han relacionado sentimentalmente con Carlos Espejel, pues los dos llevan una amistad y trabajan juntos en la telenovela 3 Familia.

Ante todo el escándalo, Alma se presentó en el programa Ventaneando de TV Azteca para hablar de todo esto.

"Carlitos y yo nos conocemos desde el 2008, casi diez años de ser amigos, amigos en toda la calidad de la palabra, hemos hecho giras del Tenorio Cómico, hay un cariño entrañable, somos realmente amigos, ósea somos como hermanitos".

Carlos Espejel y Alma Cero. Foto: Captura de pantalla.

La actriz indica que esta relación de amistan ha ocasionado las notas de un supuesto romance y ella asegura que entre ambos sólo hay amistad.

"Yo no estoy lista para empezar una relación, vengo de un divorcio que está en proceso eso es lo más complicado" afirma.

En cuanto a lo que dijo la esposa de Carlos, ella prefiere no hablar más sobre este tema.

"Alguna vez la vi pero no he hablado con ella, yo no la conozco, yo no puedo hablar de algo que no me consta, lo que pasa es que TVNotas desinforma, todo lo hace polémico, un poco amarillista, todo lo saca de contexto, no sé exactamente lo que ella dijo de mi", dice.

"Él (Carlos Espeje) se ha disculpado conmigo, y yo le digo que es más mediático que mi ex marido".

En cuanto a las fotos donde se puede ver a Espejel llegar a su departamento, ella aclara esas fotografías.

"Es una casa de una familia, siempre está llena de chavitos, claro que pasó a mi casa pero como todos mis amigos, ósea nunca estamos solos en mi casa, conmigo vive mi hijo y mi sobrino, y para todos les digo que nos seguirán viendo porque habrá una segunda temporada de la telenovela".

FOTOS DESNUDA

A la par del escándalo sobre el supuesto romance con el comediante, salieron a la luz unas fotos donde ella aparece desnuda.

"Ahora quería hablar de un tema que es un poquito complicado que fue una publicación para una revista para caballeros que hice hace muchos años, curiosamente después del problema que explotó con Carlos, en Twitter dicen que se filtraron unas fotos íntimas, no son fotos íntimas, son fotos profesionales de una revista para caballeros que yo hice hace 12 años y las están sacando ahora, era el concepto del Fantasma de la Ópera".

En ese momento durante el programa Alma se desgarró y empezó a llorar.

"Yo no había hablado de esto no por vergüenza de las fotos, yo tuve la oportunidad de hacer este shooting porque mi madre estaba desahuciada, esta no es una carrera fácil y en ese momento fue una oportunidad para mi pasa sacar el dinero para darle medicina alternativa, no me arrepiento porque no me parece inmoral, inmoral hubiera sido ver a tu mamá morirse y no hace nada al respecto. A ti, a la persona que filtró estas fotos y que quisiste destruirme con esto o a mi reputación, te doy las gracias porque me recuerdas que esa revista es un trofeo de vida para mi, en ese momento no me caí, ¿qué hubiera hecho tú por tu madre?".

"Esas fotos le dieron una calidad de vida a mi madre, esa medicina no es barata, mi mamá me duró un añito más y si hubiera sido media hora más lo hubiera hecho, esas fotos me regalaron una alegría para mi" dice.

Desde entonces dice que ella no juzga a nadie porque no sabes cuando vas a estar arriba y cuando vas a estar abajo, en cuanto a su hijo dice que él la apoya.