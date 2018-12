VIDEO Niurka Marcos besa apasionadamente a mujer durante show

La actriz y cantante cubana, Niurka Marcos generó polémica en las redes sociales luego de salir a la luz un video en donde se observa a Marcos besarse apasionadamente a otra mujer durante un show.

En un video que circula en las redes sociales se observa a la cubana “comerse” a besos a otra mujer.

El programa Suelta la Sopa fue quien reveló el video en donde se puede apreciar a una fanática de la cubana subir al escenario, la cual supuestamente le pido a Marcos que le regala un beso por lo que la cubana no dudo en complacer a su admiradora y la besó de forma apasionada frente al público.

Sin embargo, eso no fue todo lo que ocurrió durante el show, que no se especifica en que lugar fue, si no, que la cubana dejó aún más atónitos a los internautas cuando le bailó eróticamente a otro fan.