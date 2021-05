(VIDEO) Selena Gomez sorprende con tierno video cantando canción de Britney Spears en su infancia

Selena Gomez, quien en muchas ocasiones se ha declarado una gran fan de Britney Spears, mostró en su Instagram un video de su infancia, cantando uno de los éxitos de su ídola.

Sin duda, Britney Spears es un ícono de la cultura pop y la inspiración para muchas de las artistas que vemos hoy en día en el escenario. Una de ellas es precisamente Selena Gomez, a quien vemos en este video cantando una de las canciones más antiguas en el repertorio de la cantante y bailarina.

Si bien la fundadora de ‘Rare Beauty’ no especificó qué edad tenía en el clip, se presume que habría tenido entre unos 5 y 8 años.

En el metraje mostrado en su cuenta de Instagram, Selena Gomez sorprendió y enterneció a sus millones de fans en el mundo, con su interpretación de la canción ‘Don’t Go Knockin’ On My Door’, perteneciente al álbum ‘Oops!... I did it again’, lanzado en el 2000.

Una muy pequeña Selena Gomez se mostró en lentes de sol, blusa negra y el cabello recogido en una trenza, frente a un fondo bastante psicodélico y colorido, dando toda la estética de inicios de la década de los 2000.

“El ajetreo era real”, escribió Selena Gomez en la publicación, que cuenta con millones de reproducciones en la red social.

Además de su tierna interpretación, mostrando que desde pequeña ya mostraba sus dotes para el canto, llamó la atención el aspecto de la cantante, pues muchos consideran que hoy en día el rostro de Selena Gomez sigue siendo idéntico a hace varios años cuando se grabó el video.

No se trata de la primera ocasión en que Selena Gomez rinde tributo a Britney Spears, pues en muchas ocasiones ha interpretado canciones de la princesa del pop, destacando su gira ‘We Own The Night Tour’ de 2011, en la que hizo un medley de sus más grandes éxitos, y ese mismo año la entrevistó en la alfombra roja de los MTV VMA, donde la cantante de ‘Hands to myself’ fue conductora.

Incluso, en el álbum ‘When The Sun Goes Down’ que lanzó con su antigua banda Selena Gomez & The Scene, se incluye una canción de la autoría de Britney Spears, ‘Whiplash’, que fue escrita originalmente para el álbum ‘Circus’ y luego regalada a Gomez.

