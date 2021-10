VIDEO. Actor expone aparición de "La Virgen María o Jesucristo" en su hogar

México.- Son extraños los sucesos que en este mundo abundan, muchos creen, otros no y algunos los toman indiferentes, pero el actor Juan Pablo Barragán recientemente hizo dudar a todos tras revelar que una figura se le había manifestado.

Resulta que el actor, conocido por papeles en telenovelas como La Ley del Corazón, A mano limpia y El último matrimonio feliz, manifestó haber presenciado una aparición divina que ha dejado a todos impactados y con ganas de saber más sobre lo que sucedió.

A través de su cuenta de Instagram, Barragán reveló algunas fotografías y videos que inquietaron a más de uno y es que capturó una planta de sábila que tenía una figura marcada, que consideró se trataba de Jesucristo o la Virgen María.

Al parecer, el hecho fue en su apartamento en Bogotá, donde hizo uso de la tecnología para pedir la participación de sus seguidores, buscando respuestas a lo que él había captado de la figura, que evidentemente tiene apariencia humana y hasta la silueta se asocia a diferentes representaciones religiosas.

"Oigan, aunque ustedes no lo crean, en esta hermosa sábila se apareció, no sé si es nuestro señor Jesucristo o la Virgen María, no sé, pero miren, sí o no que parece como un santo", compartió el actor con sus seguidores.

Finalmente, Juan Pablo Barragán envió sus bendiciones a todos aquellos que pudieron captar la figura. La publicación de inmediato dio de qué hablar y causó gran revolución, principalmente en los creyentes, que aseguran son señales de fe y buena energía.

Leer más: Markitos Toys muestra su enorme colección de tenis con precio mayor a 600 mil pesos