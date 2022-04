VIDEO. Así es la nueva canción de desamor que Gussy Lau compuso a...¿Ángela Aguilar?

México.- De nueva cuenta el compositor sinaloense Gussy Lau ha dado de qué hablar en las redes sociales. Y es que después de que la semana pasada se filtraran fotos donde se está besando con la cantante Ángela Aguilar, los usuarios de las plataformas virtuales no le han quitado el "ojo de encima".

En esta ocasión lo que causó polémica en las redes sociales fue el video que subió el hombre de 33 años de edad en el cual grabó un pequeño pedazo de lo que parece ser su más reciente composición donde al parecer le canta al desamor.

La semana pasada las plataformas virtuales estallaron tras que comenzara a circular la foto donde se ve a la más pequeña de los Aguilar besando a Gussy Lau, ya que muchos hicieron notar la diferencia de edad, puesto que mientras que él tiene 33 años, ella cuenta con apenas 18 años, por lo que se llevan 13 años.

Después de que el mismo Lau confirmara su romance con Ángela, diversos rumores apuntan que, debido a las controversias que se generaron a raíz de que su relación saliera a la luz, los dos habrían decidido poner fin a la misma.

Esta teoría se vio reforzada con el video donde se ve al compositor de Culiacán cantando su más reciente canción que, contrario a hablar de las mieles del amor, aborda el tópico del desamor.

Fue también mediante las plataformas virtuales donde fue difundida la grabación de la canción de desamor compuesta por Gussy Lau, misma que habla sobre el rompimiento de una relación, de ahí que no fueron pocos los internautas que aseguraron que el romance que tenía con Ángela Aguilar se ha acabado.

Al comienzo del video, Lau canta: "he tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste adiós. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste no eres tú, soy yo".

En tanto, en otra parte de los versos que canta el compositor de la capital sinaloense refiere que lo que tiene es un "mal de amores", al tiempo que asegura que "anda vibrando bajo" por ese amor.

"Supongo que es el mal de amores. Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no", versiona.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas mexicanos han confirmado si decidieron poner fin a su relación amorosa tras que esta se hiciera viral en las redes sociales por la fotografía filtrada.