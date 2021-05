VIDEO. Canelo Álvarez sorprende a Fernanda Gómez con impresionante regalo

Después de que Saúl "El Canelo" Álvarez se casara por lo civil con Fernanda Gómez, y a horas de contraer nupcias por la iglesia, se hizo viral en Tik Tok un video donde el pugilista le da a su amada una gran sorpresa.

En el material con duración de un par de segundos se ve a la pareja frene a una pared adornada con la frase "About to me Mrs. Álvarez", en compañía de una menor de edad y de un gran ramo de rosas rojas.

El video viral fue subido a la cuenta de Tik Tok "escandalo_o2", misma que acompañó la publicación con el texto: "Canelo Álvarez llegando con esta sorpresa a la fiesta de su amada, a anda de su boda por la iglesia".

Boda millonaria

Este sábado 22 de mayo El Canelo Álvarez tendrá en Guadalajara, Jalisco, su boda religiosa con Fernanda Gómez, en un evento que llama la atención de los medios por varias razones, las dos más importantes: lo lujosa que será y sus invitados.

Los encargados de poner a bailar a todos los asistentes serán tres: para los más bailadores los Ángeles Azules; para los románticos será Maná quien de el show; y no podía faltar el regional mexicano de la mano de La Banda El Recodo.

Aunque esto último no es un hecho, se puede especular que Saúl Álvarez ya envió invitación a grandes amistades como Mon Laferte, J Balvin, Vicente Fernández, entre otras celebridades del espectáculo, deporte y política.