VIDEO. Con herida en el cráneo habría dejado Rey Grupero a Fofo Márquez, tras fuerte golpiza

México. Rey Grupero habría agredido físicamente al youtuber Fofo Márquez y es este quien en sus redes sociales muestra un video en donde aparace mostrando cómo se encuentra físicamente.

Fofo Márquez denunció que supuestamente el Rey Grupero ocupó a más personas para 'agredirlo' y le produjeron una herida en el cráneo, a pesar de que él había ido solo para pelear con él.

Fofo Márquez aparece en un video ensangrentado y menciona que él quiso enfrentar a Rey Grupero, pero al parecer le tendieron una trampa y le rompieron la cabeza.

Rey filtró el momento de la agresión y se ve cómo él también salió lesionado.

"Yo tuve huev...Dejé las camionetas en otro lado y me subí a un carro con Rey Grupero y me puso un cuatrote… por confiar en este pendejo, literal cumplí. Es una mam… que haga este tipo de cosas. Va la mía papá te dije que conmigo no se juega, ahorita ya me van a coser y todo", dice Foto.

Fofo también muestra cómo le quedó su cabeza tras la supuesta agresión de Rey Grupero: “Yo fui solo y no cumpliste, no mi Rey Grupero no te las vas a acabar. Pinche cuatrote que me pusieron. Doc, me puede decir lo que me pasó”, dice Fofo.

El médico le hace saber al joven que tiene una herida en el cráneo, de tres o cuatro centímetros, le indica que debe sacarse una placa, un lavado y suturar hasta de seis a siete puntadas.

Fofo además advierte a Rey Grupero que por esto "se las va a pagar y las cosas no se van a quedar así."

Rey Grupero, por su parte, desmiente a Fofo y en un video enseña que supuestamente no le puso un cuatro, como él asegura y agrega que él estuvo a su lado y que al final terminó golpeado por los guardaespaldas de Fofo en las calles de Peralvillo, CDMX.