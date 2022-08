VIDEO. Daniella Navarro envía FUERTE MENSAJE a Yolanda Andrade tras su PELEA

México. Daniella Navarro manda mensaje a Yolanda Andrade, tras el pleito que ambas tuvieron y del que todo mundo está hablando. Ambas participaron en el reality de Telemundo La casa de los famosos 2.

Entre Daniella Navarro y Yolanda Andrade se pusieron "color de hormiga" sus cosas, pues en el foro de La casa de los famosos se dijeron lo que pensaban la una de la otra y de ellos todos se percataron.

Navarro, por medio de Instagram, le manda un fuerte mensaje a la sinaloense: "Si me buscas, me encuentras; ella fue la que me provocó, la que se paró del asiento y me ha molestado la campaña de desprestigio por mi nacionalidad."

Además Daniella le hace ver a Yolanda Andrade que ella no fue elimiada, sino la quinta finalista de La casa de los famosos: "salí por la puerta grande, por la puerta que el público me quiso ver, el público me regresó cinco veces."

"No estoy ocultando absolutamente nada, pero eso no le da el derecho a usted señora Yolanda de desprestigiarme por mi nacionalidad y por mi acento en redes sociales”, dice Daniella sumamente molesta.

Además, Daniella deja en claro que jamás ha hablado mal de México y que lo único que dijo de este país es que le cayó un poco mal la comida las primeras semanas que la probó, luego todo estuvo bien.

"Amo la comida mexicana, amo el país como tal. La señora Yolanda siempre ha estado haciéndome una cadena de desprestigio que no tiene nada que ver”, manifiesta también Daniella en su en vivo de Instagram.