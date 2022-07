VIDEO. Discriminan y corren a Kunno en el Carnaval de Veracruz 2022

México. El youtuber Kunno hace público que lo trataron bastante mal en el carnaval de Veracruz y por eso se siente triste y desilusionado: " Me corrieron de Veracruz“, además lo agredieron.

El tiktoker Kunno estuvo en el Carnaval de Veracruz, pero vivió una mala experiencia, fue insultado en una taquería y cuenta en sus redes sociales cómo ocurrió todo.

Kunno es tiktoker y creador de contenido originario de Monterrey, famoso en redes sociales y cuenta que acudió a Veracruz para apoyar a su amiga Yeri Mua, por lo que subió a su carro alegórico pero fue objeto de ataques por parte del público.

“Nos agredieron a Sol León y a mi nos insultaron y casi nos golpean. Hubo varias personas que me gritaban cosas feas y yo no me lo aguanté, yo si les contestaba, dije no me voy a dejar, pues para qué va gente así a esos desfiles, ¿qué necesidad tienen?”, dice Kunno en Facebook.

Además, Kunno cuenta que él y su amiga la emprendedora de moda y youtuber Sol León fueron a cenar y en el negocio había varias personas que les comenzaron a gritar p*tos, y que olían a m***da.

“Por haber dicho, espérenme tantito, déjenos cenar y ahorita nos tomamos fotos con ustedes, solo por eso nos comenzaron a gritar”, dice el creador de contenido de 22 años de edad.

Pero no toda la gente se portó mal, Kunno aclara que otras personas que lo identificaron le expresaron su cariño y admiración, eso lo hizo sentirse un poco mejor tras las escenas violentas de las que fue objeto.

Kunno se hizo famoso en las redes sociales durante 2020, luego de que se hizo viral su vídeo “Kunno Caminata”, además ha incursionado como actor en Como dice el dicho y también ya debutó como cantante con el tema Tal vez no.

Kunno nació en Monterrey, Nuevo León, México, el 8 de mayo de 2000, según información en su biografía, y su nombre real es Guillermo; en varias entrevistas ha dicho que sus padres le pusieron Kunno en honor a Kunno Becker y además es miembro de la comunidad LGBT+ y en sus redes se muestra abiertamente como es.