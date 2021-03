VIDEO. "El Komander" regala dólares en un bautizo

México. Alfredo Ríos, "El Komander", cantante originario de Culiacán, Sinaloa, México, regaló muchos dólares en un bautizo al que asistió para dar su show. En un video que aparece en Tik Tok puede verse cómo la gente corre a recoger el dinero que sorpresivamente aventó el famoso.

"El Komander" , cantante de temas como El papel cambió y Soy de rancho acostumbra a sorprender a la gente con detalles como el citado anteriormente, y no es la primera vez que reparte dinero en una de sus presentaciones, antes ya lo ha hecho y el público siempre espera el momento en que pueda soprenderlo, como pasó ahora.

Alfredo Ríos, de 37 años, es un ser humano privilegiado porque le ha ido bien en su faceta como cantante y es una de las grandes figuras actualmente y desde hace años en el regional mexicano. Con su música ha marcado un estilo y donde quiera se presenta, logra llenos totales.

Leer más: "El Komander" sufre accidente en Surutato

Y aunque ha tenido unos meses inactivo, debido a la pandemia del coronavirus Covid-19, al parecer asistió a un bautizo en el que emocionó a los invitados con su presencia musical y también con el momento en que de repente volaron por los aires muchos dólares y la gente se avalanzó para tomarlos.

El famoso recientemente preocupó a sus fans en redes sociales, ya que mostró imágenes suyas en las que luce bastante delgado y desde la camilla de un hospital, por lo que comenzaron a cuestionar qué le pasaba.

En entrevista para el programa Sale el Sol, el mismo cantante detalló que fue su papá quien lo invitó a comer pescado frito y por comenzó a sentir un malestar muy fuerte, aunque en su momento no le tomó mucha importancia. Una fuerte infección lo acechó y por eso tuvo que ir de emergencia al hospital.

Además se hizo la prueba de Covid-19, la cual salió negativa, con el fin de que descartaran que el dolor era por dicha enfermedad, porque uno de los síntomas es el malestar estomacal, y también confesó que se ve más delgado porque desde hace unos meses ha estado haciendo dieta, sobre todo por salud.

No le puse mucho cuidado y este malestar se me convierte en una infección, yo digo que es fue el pescado, peromi papá dice que no, que no es el pescado que él me regalo, el doctor me dijo 'yo no te puedo decir' Gracias a Dios descartamos eso, pero lo que sí supimos es que era una pequeña infección que gracias a Dios no pasó a mayores", dijo.