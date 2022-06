VIDEO. Esta sería la canción que Christian Nodal hizo como tiradera a J Balvin

México. Circula en redes sociales la canción que supuestamente escribió Christian Nodal como "tiradera" para J Balvin, pero muchos internautas la critican y dicen que no se le entiende nada.

En Twitter circula el video donde Nodal canta a J Balvin y con ello deja mucho que desear, puesto que es objeto de burlas e incluso le dicen que mejor debió quedarse callado.

Christian Nodal expresa a J Balvin varios versos en los que habla de la salud mendal del colombiano, incluso le dice que sigue "en el closet". Hay usuarios que considera a la grabación como aburrida.

"Me encanta nodal, pero tampoco mientas por convivir", "Residente ha de estar "chale, está mejor que la mía", "Enserio a estás alturas quieres atacar a alguien diciendo que "estás en el clóset" que ya madure, luego por eso lo dejan las mujeres por inmaduro, ya siéntese señora", escriben a Nodal varios internautas tras escuchar la canción.

Christian Nodal se molestó mucho días atrás con J Balvin porque supuestamente este último se burló del nuevo look del ex de Belinda, sin embargo fans de ambos cantantes han expresado que no lo hizo en mal plan, pero Nodal no lo tomó así.

J Balvin comparó el look de Nodal con una fotografía suya, y esto no le agradó al cantante de Aqui abajo, por eso arremetió en su contra y hasta le escribió una "tiradera", como lo hizo anteriormente Residente.

“Te dio una patada en el culo Residente, no aprendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más", le dijo Nodal a J Balvin en un video que colocó en Instagram.