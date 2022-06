VIDEO. "La Bebeshita" revela cuál era su trabajo previo a la fama y las operaciones

México. "La Bebeshita", quien es una celebridad en las redes sociales y tiene 31 años de edad, comparte a qué se dedicaba antes de ser famosa y de practicarse las cirugías que la han cambiado físicamente considerablemente.

“La Bebeshita”, quien además es conductora del programa de televisión Venga la Alegría Fin de Semana, habla en Twitter para sus fans de lo que hacía cuando nadie la conocía y se siente muy orgullosa de su pasado.

Daniela Alexis Barceló Trillo, nombre verdadero de "La Bebeshita", comparte que años atrás trabajó como mesera de una conocida cadena de restaurantes, además especialmente recuerda a un clinete que siempre iba y pedía lo mismo para comer. Esto le ocurrió cuando tenía 18 años de edad:

“El señor siempre pedía un vino y unas alitas como dos veces a la semana, ya pasaron como diez años y el señor, acabo de venir a donde yo trabajaba y él sigue viniendo desde hace diez años y no se ve tan grande, me da mucha risa, ¿creen que me reconozca?”.

Luego de este trabajo al que "La Bebeshita" se refiere conocería a la productora fallecida Magda Rodríguez y le ofreció participar en el reality show Enamorándonos, en Televisión Azteca, donde se hizo famosa.

En varias entrevistas "La Bebeshita” ha platicado que cuando comenzó a trabajar en la televisión no le pagaban tan bien, por lo que pasaba muchas "penurias", se las veía difícil, pero tuvo paciencia y gracias a eso pudo comenzar a destacar y a ganar un poco más.

Te recomendamos leer:

Foto de Instagram

Actualmente “La Bebeshita” es conductora de Venga la Alegría Fin de Semana, fue una de las participantes más carismáticas de Masterchef Celebrity, tuvo la oportunidad de brillar como “Nana” en la edición Junior del famoso reality show culinario de Televisión Azteca y se ha desarrollado profesionalmente como cantante.